23.07.2019 | 16:55

В Пензе руководителя ООО «Колизей», занимающегося дорожным строительством, подозревают в сокрытии денег организации.

По данным следствия, у фирмы имелись недоимки по налогам и страховым взносам более чем на 9 млн рублей. Налоговый орган принял меры по принудительному взысканию средств.

«Несмотря на это, генеральный директор с апреля по июнь этого года организовал направление в адрес контрагентов писем-распоряжений о перечислении денежных средств, минуя банковские счета фирмы (на счета третьих лиц)», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Так начальник ООО «Колизей» скрыл около 2,5 млн рублей, которые должны были пойти на уплату недоимок.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и закрепляют доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается.