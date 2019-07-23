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Криминал | Директор наровчатской фирмы избежал наказания за мошенничество

23.07.2019|12:53
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В Наровчатском районе бывшему директору ООО «Газсантехмонтаж» удалось избежать наказания за мошенничество. Следствие обвиняло его в хищении денег при получении субсидий с использованием служебного положения.

Судя по материалам дела, в ноябре 2014 года мужчина обратился в районный центр занятости населения с заявкой о возмещении затрат на оборудование рабочего места оператора системы видеонаблюдения для инвалида.

К заявлению он приложил документы, подтверждающие расходы, и фиктивный трудовой договор о приеме на работу человека с ограниченными возможностями здоровья.

Региональный минтруд предоставил начальнику фирмы субсидию в размере 100 тысяч рублей, которыми злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

На суде мужчина полностью согласился с предъявленным обвинением. Однако его адвокат подал ходатайство о прекращении производства по уголовному делу.

«На гражданина, достигшего 55-летнего возраста на момент совершения преступления, распространялось постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015 года № 6576-6 «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», - уточнили в Наровчатском районном суде.

Уголовного наказания мужчине удалось избежать, однако 100 тысяч рублей его обязали вернуть, «обеспечив взыскание наложением ареста на личное имущество».

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