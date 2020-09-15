Новейшие технологии превращают верхние квартиры в желанную покупку

15.09.2020 | 14:31

Десятилетиями сформированный стереотип о том, что квартиры на последних этажах могут принести ряд сложностей, уходит в прошлое. Это связано с тем, что технологии строительства шагнули далеко вперед, оградив от проблем будущих жителей.

Рассмотрим на примере жилого комплекса бизнес-класса «Олимп» от строительной группы «Рисан», как верхние квартиры стали даже привлекательнее остальных.

Самый распространенная проблема - протекающая крыша. Ведущий инженер по строительному контролю Александр Скопцов утверждает, что кровля жилого комплекса «Олимп» сделана так, что жители никогда не узнают, что такое подмокающий и промерзающий потолок.

«Она состоит из шести слоев. Подробнее расскажу про верхний: это кровельный ковер, который выполняет водоизоляционную функцию. Он биостойкий, то есть устойчив к воздействию грибов и бактерий, вызывающих гниение или другие разрушительные процессы», - поясняет эксперт.

Дополнительную защиту обеспечивает технический этаж, который предназначен для инженерного оборудования и прокладки коммуникаций. Его пол устроен в виде слоеного пирога: между монолитной плитой и теплоизоляцией уложена полиэтиленовая строительная пленка. Она выполняет функцию пароизоляции и снижает возможность конденсации влаги. Вверху - полусухая цементно-песчаная стяжка.

Еще один из страхов, существующих с советских времен, высокий подъем в случае поломки лифта, также оказывается несостоятельным в «Олимпе». В каждой башне имеются по два современных и быстрых лифта, которые будут своевременно обслуживаться и прослужат долгие годы.

Вместе с тем не подвергается сомнению ряд преимуществ верхних квартир. Среди плюсов - отсутствие соседей сверху. Хотя в «Олимпе» межэтажные перекрытия имеют хорошую шумоизоляцию, это остается приятным бонусом.

Также на последних этажах меньше пыли и насекомых, так что можно освободить окна от москитных сеток и даже от штор, если окна выходят на лес, как в видовых квартирах «Олимпа». Кстати, подобрать вариант с впечатляющим видом можно на нескольких этажах.

Видовые квартиры в «Олимпе» выходят на крупные зеленые массивы - Олимпийскую аллею и Арбековский лес. Новоселы смогут вдохновляться свободой и ощущением полета, завтракать на панорамной лоджии, устроить зону для чтения на подоконнике широкоформатного окна.

Видовые квартиры традиционно пользуются большим спросом. В продаже осталось около 30 вариантов разной площади. Выбрать и бесплатно забронировать свое будущее жилище можно на консультации с персональным менеджером в офисе продаж «Олимп». Запись проводится по телефону 51-51-51.