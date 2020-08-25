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Каждого четвертого клиента «Рисана» сопровождает ипотечный брокер

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Ипотечный брокер - это личный консультант при покупке квартиры в кредит. Он помогает выбрать выгодную ипотечную программу, собрать документы и подать заявления.

Особый интерес к консультациям наметился в связи с запуском программы «Господдержка-2020», по которой государство субсидирует часть процентной ставки. Однако в разных банках условия значительно различаются.

Строительная группа «Рисан» предоставляет своим клиентам услуги ипотечного брокера бесплатно. Любой покупатель может получить в офисе компании помощь независимого консультанта, который не представляет интересы какого-то конкретного банка или агентства недвижимости.

Специалист подберет оптимальную ипотечную программу с учетом пожеланий клиента и подскажет, на какие особые условия в банках можно рассчитывать. Ипотечный брокер владеет актуальными и полными данными о кредитных программах проверенных банков-партнеров и сам просчитает, в каком из них предложение будет максимально выгодным.

Консультант знает, какие требования каждый банк предъявляет к заемщикам, и направляет документы в те из них, в которых у данного покупателя больше шансов на получение кредита. Для этого необходимо предоставить всего лишь один комплект документов, а дальше все сделает специалист. Он же будет сопровождать весь процесс приобретения квартиры, делая его еще комфортнее и выгоднее.

Востребованность услуги ипотечного брокера компании «Рисан» в таком ответственном шаге, как ипотека, говорит сама за себя. Например, если сравнить число квартир, проданных в июле, и количество клиентов, для которых брокер направлял заявки в банк, получится, что более 25% будущих жителей обращаются за помощью к специалисту по кредитам. Кроме этого, множество людей получают разъяснения и ответы на интересующие их вопросы по телефону.

Прежде чем познакомиться с брокером, будущему новоселу предстоит определиться с выбором квартиры: жилым комплексом, планировкой и этажом, поскольку стоимость покупки тоже влияет на выбор ипотечной программы.

В этом поможет персональный менеджер отдела продаж. Связаться с ним, проконсультироваться по телефону или сразу назначить личную встречу можно по телефону 8 (8412) 51-51-51.

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