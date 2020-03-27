27.03.2020 | 17:44

Строительная группа «Рисан» начала проводить онлайн-консультации, и теперь пензенцы могут получить всю необходимую информацию и приобрести квартиры без посещения офиса продаж, полностью бесконтактно.

Это оптимальный вариант для тех, кто уже принял решение о приобретении квартиры и в сложной экономической ситуации не хочет откладывать его, а также для тех, кто только задумался о покупке жилья.

Для этого достаточно позвонить на номер +7(8412)51-51-51. Менеджер отдела продаж ответит на все вопросы о квартирах в жилых комплексах «Фаворит», «Новые сады», «Квартет», «Олимп» и «Ближняя Веселовка».

Продолжить общение можно будет в любом удобном приложении: Skype, WhatsApp, Viber или Telegram. Специалист предложит удобный канал коммуникации и объяснит, как это сделать. Стоит отметить, что консультации по видеосвязи вообще почти ничем не отличаются от тех, которые проводятся в офисах.

Компания идет в ногу со временем, поэтому экскурсии по жилым комплексам клиентам тоже доступны в режиме онлайн в видеоформате.

Консультации ипотечного брокера также проводятся по указанному телефону и в мессенджерах. Специалист расскажет о существующих предложениях надежных банков-партнеров, рассчитает стоимость ипотеки и ежемесячные платежи.

Как и прежде, доступна электронная регистрация покупки квартиры, которая не требует личного присутствия. Вместе с тем при необходимости клиентов ждут в центральном офисе продаж на улице Пушкина.

Введение новой схемы по онлайн-взаимодействию с клиентами - это решение, которое не только позволяет экономить время, но является еще и дополнительной мерой безопасности для тех, кто хотел бы минимизировать свои перемещения по городу.

Что касается строительства, на сроках сдачи домов сложившаяся ситуация никак не отразится.