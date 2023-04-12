На ярмарке вакансий пензенцы смогут найти работу по душе и по зарплате

12.04.2023 | 12:46

Пензенская область присоединится к Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». О том, какие перспективы откроются перед жителями региона, в среду, 12 апреля, рассказал заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Дмитрий Матвеев.

- Дмитрий Валерьевич, давайте напомним, что представляют собой ярмарки вакансий.

- Данный формат для жителей области не нов: это личные встречи работодателей и соискателей на одной площадке. Ярмарки трудоустройства мы проводим периодически, они экономят время как тех, кто ищет работу, так и тех, кто ее предлагает. Соискателям не нужно проходить бюрократические процедуры, ярмарки дают возможность очного общения. Работодатель может задать потенциальному сотруднику вопросы, а тот, в свою очередь, узнать условия труда, размер оплаты и другие нюансы.

- Каким образом в Сурском крае будет проходить всероссийская акция?

- Первый, региональный этап ярмарки вакансий пройдет совсем скоро, уже в апреле. Второй, федеральный - в июне.

Областной этап разделен на два дня. В районах и городских округах ярмарка трудоустройства пройдет 14 апреля, в Пензе - 20-го. На нее уже заявились многие крупные предприятия, в том числе военно-промышленного комплекса, на которых зарплаты выше средних по региону и есть перспективы построения карьеры. В целом планируется, что в региональном этапе примут участие более 2 000 жителей области. Свыше 130 работодателей представят более 1,8 тысячи вакансий.

- На кого рассчитаны ярмарки трудоустройства?

- На всех желающих и в первую очередь на юношей и девушек, которые могут стать востребованными специалистами в родном регионе, и тех, кто желает повысить профессиональный уровень. Время выбрано удачное: скоро на рынок труда будут выходить выпускники учебных заведений, для которых такие встречи будут полезными. Мы приглашаем и молодежь, и родителей, так как во многих семьях решения принимаются совокупно. А в целом я уверен, что для каждого пришедшего на ярмарку это мероприятие окажется полезным.

- Какие вакансии в большинстве будут представлены?

- Это в первую очередь рабочие профессии, востребованные в промышленном комплексе и сельском хозяйстве. В топ-5 из них входят слесарь механосборочных работ, токарь, фрезеровщик, инженер-технолог и монтажник радиоэлектронной аппаратуры.

- А каков диапазон зарплат, который будет предложен?

- От 20 тысяч до 100 тысяч рублей. По рабочим профессиям средняя зарплата составит 45 тысяч.

Отмечу, что рабочие специальности очень востребованы на рынке труда, но многое зависит от квалификации. Понятно, что если у человека нет навыков, то сверхзарплату на старте трудовой деятельности ему никто платить не будет. Но у него появится возможность стать профессионалом и затем искать работу на ту зарплату, которая его устраивает.

- Что еще предложат гостям ярмарки?

- Сотрудники центров занятости помогут им выбрать направление работы, сориентироваться в вакансиях, составить резюме. Ведь для молодого человека, скажем, это как минимум интересно - пройти профориентацию, получить ответы на вопросы, провести переговоры с работодателями и в итоге трудоустроиться.

- Где будут проходить мероприятия?

- 14 апреля - в районных центрах занятости населения. 20-го - во Дворце детского и юношеского творчества (улица Бекешская, 14) с 10:00 до 13:00. Для переговоров никаких документов не требуется, но если человек планирует воспользоваться какими-то услугами, требующими внесения его данных, то лучше взять паспорт.

- А когда пройдет второй этап?

- Июньская программа будет более масштабной, она еще не утверждена, но по мере ее разработки будем доводить до населения. На федеральном этапе можно будет найти возможности трудоустройства в другом регионе. Кроме того, мы планируем выделить отдельные площадки под разных работодателей и провести тренинги и мастер-классы, чтобы показать все наши возможности, одним днем закрыв достаточно широкую потребность в кадрах.

- Где можно получить информацию о ярмарке трудоустройства?

- По телефонам горячей линии 8-800-234-49-73 и 8(8412)20-20-24 и на портале службы занятости населения Пензенской области 58zan.ru.

- Каков сейчас уровень безработицы в регионе?

- Официально зарегистрировано около 4 300 безработных - это 0,7% рабочей силы. Есть определенная стабильная величина - около 4 000 человек, причем это разные категории: кто-то нашел работу, кто-то ее потерял, кто-то впервые трудоустраивается.

Хочу отметить, что текущий показатель ниже допандемийного. До 2020 года, когда считалось, что рынок труда достаточно стабилен, он был больше, чем сейчас. Но вы наверняка знаете, что безработица в стране сейчас на историческом минимуме. На примере нашего региона видно, что это действительно так. Плюс ко всему наша служба занятости достаточно оперативна, и с начала прошлого года количество безработных уменьшается. Наша задача - довести показатель безработицы до наименьших значений, и мы с ней справляемся.