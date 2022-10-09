Актуальное о мобилизации: денежное довольствие и подъемное пособие

09.10.2022 | 16:05

Портал «Объясняем.рф» обнародовал ответы на часто задаваемые вопросы о мобилизации, которые поступают на горячую линию 122.

- Я работаю в одном городе, а зарегистрирован в другом. Могут ли мне вручить повестку на работе?

- Да, повестка военного комиссариата может быть вручена вам по месту работы (даже в другом регионе, где вы не зарегистрированы), в том числе работником военно-учетного стола (отдела кадров).

- На момент вручения повестки сына дома не было. Что делать в такой ситуации?

- Повестка должна вручаться лично в руки под подпись. В данной ситуации необходимо уведомить сына о необходимости явиться в военкомат.

- Могут ли призвать по мобилизации после доклада главы региона о завершении мобилизации?

- Мобилизация завершается только по решению Президента РФ.

- Может ли военкомат обратиться в организацию к работодателю с сообщением о необходимости явки гражданина, чтобы тот принес военный билет в военкомат?

- Военный комиссариат через военно-учетный стол или кадровую службу предприятия может уведомлять работника о необходимости явки. Также сотрудники военкомата могут вручать повестки на предприятии работникам.

- Будут ли платить заработную плату мобилизованному с его постоянного места работы на время его мобилизации?

- Военнослужащему, призванному по мобилизации, по постоянному месту работы зарплата не выплачивается, поскольку трудовой контракт с ним приостановлен на все время мобилизации. Денежное довольствие военнослужащему выплачивает Министерство обороны РФ.

Денежное довольствие мобилизованного по призыву складывается из оклада по воинскому званию, оклада по воинской должности, надбавки за выслугу лет, также возможна надбавка за особые условия службы в зависимости от занимаемой должности.

- Положены ли льготы тем, кто стал участником СВО до объявления частичной мобилизации?

- Да. Все военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, пользуются равными льготами вне зависимости от времени начала их участия.

- Что делать, если при оформлении банковской карты допустили ошибку и привязали карту не к тому телефону?

- Оформлением карты занимается банковская организация. Для изменения личной информации вам надо лично обратиться в отделение банка, выдавшего карту, с паспортом и сменить номер телефона.

В настоящее время рассматривается вопрос об открытии отделений банков в субъектах Федерации, вошедших в состав РФ.

- Что такое подъемное пособие для семьи мобилизованного? В каких случаях оно положено и сколько раз выплачивается?

- Мобилизованным военнослужащим при переезде к месту несения военной службы в другой населенный пункт или в связи передислокацией воинской части выплачивается однократное подъемное пособие в размере одного оклада денежного содержания (окладов за звание и должность).

- Есть ли для мобилизованных ограничение по снятию со счета только 20 тыс. руб.?

- Ограничений по снятию денег со счета военнослужащих нет. Ограничения по снятию наличных может вводить только банк, в котором открыт счет.

- В военном билете перечеркнули специальность и написали новую. Правомерно ли это?

- Номер военно-учетной специальности (ВУС) при первоначальной постановке на воинский учет указывается в военном билете. При изменении ВУС номер новой специальности записывается в следующей графе после заполненной.

Смена ВУС может быть произведена, если вы получили соответствующее образование или специальность, соответствующую новой ВУС.

- Выдают ли мобилизованным по призыву индивидуальные жетоны?

- Каждому военнослужащему выдается индивидуальный жетон с личным номером военнослужащего.