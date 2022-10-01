Мобилизация: медкомиссия, налоги, звонки в другую страну, отметки

01.10.2022 | 13:24

Россияне, в том числе и пензенцы, продолжают задавать вопросы, касающиеся частичной мобилизации. Порталы «Объясняем.рф» и «Объясняем.Пензенская область» публикуют ответы на самые распространенные из них.

- Могут ли призвать по мобилизации после доклада главы региона о завершении мобилизации?

- Мобилизация завершается только по решению Президента РФ.

- Можно ли будет сменить род войск при частичной мобилизации?

- Да, можно, если военно-учетная специальность соответствует военно-учетным специальностям, предусмотренным в других видах и родах войск ВС РФ.

- Все ли работники системообразующих предприятий получают бронь от призыва?

- Бронирование граждан, пребывающих в запасе, проводится для обеспечения бесперебойной работы предприятия. Бронь предоставляется не на все должности, а только на те, которые необходимы для бесперебойной работы. Граждане, трудящиеся на этих должностях, являются забронированными.

- Сотрудник устроился на работу 27.09.2022 (после подписания указа о частичной мобилизации), организация сделала ему бронь. Будет ли действовать бронь в период частичной мобилизации?

- Да, бронь будет действовать. Дата выхода на работу не имеет значения.

- Как долго надо быть гражданином России, чтобы подлежать мобилизации?

- С момента получения гражданства РФ человек пользуется всеми правами и обязанностями гражданина. В том числе и в части, касающейся воинской обязанности.

- При частичной мобилизации медкомиссию проводят в части или на базе военкомата?

- При частичной мобилизации в военкомате проводится медицинский осмотр (но не комиссия). Если мобилизуемый жалуется на здоровье, мобилизационная комиссия вправе направить его на дополнительное обследование в медицинское учреждение.

- Какие отметки ставятся в военный билет мобилизованного?

- В военном билете делается запись о призыве по мобилизации с указанием даты призыва и номера протокола призывной комиссии. Запись заверяется гербовой печатью и подписью военного комиссара.

- Можно ли звонить из расположения части родственникам в другую страну?

- Звонки в другую страну можно совершать только с оборудованного в части переговорного пункта и при наличии технической возможности.

- Как быстро будет проводиться замена вышедшей из строя формы?

- Замена вещевого имущества производится без учета срока его эксплуатации в случае невозможности его дальнейшего использования.

- Освобождены ли военнослужащие от уплаты налога на имущество физических лиц?

- Льгота по налогу на имущество физлиц для военнослужащих установлена статьей 407 Налогового Кодекса РФ. Льгота предоставляется в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта, не используемого в предпринимательской деятельности. Льгота предоставляется по выбору в отношении только одного объекта каждого вида: а) квартира или комната, б) жилой дом, в) помещение или сооружение (пп. 14 п. 1 ст. 407 НК РФ), д) гараж или машино-место.

Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными актами муниципальных образований.

- Есть ли льготы по транспортному налогу для военнослужащих?

- Налоговым кодексом РФ льготы по транспортному налогу для военнослужащих на федеральном уровне не предусмотрены. Освобождение может быть предусмотрено законами субъектов РФ.

- Предусмотрено ли освобождение от уплаты земельного налога для военнослужащих?

- Налоговым кодексом РФ льготы по земельному налогу для военнослужащих на федеральном уровне не предусмотрены. Освобождение может быть предусмотрено нормативными актами муниципальных образований.

- Как исчислить страховые взносы в фиксированном размере за период мобилизации?

- Период мобилизации приравнивается к периоду прохождения воинской службы, поэтому за период мобилизации, в течение которого не осуществлялась предпринимательская или иная профессиональная деятельность, страховые взносы в фиксированном размере не уплачиваются.

- Как сдать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ мобилизованному гражданину?

- Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ за мобилизованного гражданина может быть представлена в налоговый орган через уполномоченного представителя по доверенности.

- Как представить расчет по форме 6-НДФЛ мобилизованному ИП в налоговую?

- За мобилизованного индивидуального предпринимателя, являющегося налоговым агентом, расчет по форме 6-НДФЛ за соответствующий период может быть представлен в установленном порядке через уполномоченного представителя по доверенности.

- Нужно ли самозанятому сняться с учета в случае мобилизации?

- Снятие с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход необязательно. При отсутствии у самозанятого дохода, облагаемого налогом на профессиональный доход, налог начисляться не будет.

- Как оплатить долг или налоги за мобилизованного?

- Платить за мобилизованного может любое лицо (родственники, друзья и др.). При таком способе оплаты в платежном поручении необходимо указать ИНН мобилизованного. Оформить платежное поручение и произвести онлайн-оплату можно в сервисе «Уплата налогов и госпошлин» на сайте ФНС РФ.