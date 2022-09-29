Мобилизация: забрать форму, пить витамины, платить за ЖКУ

29.09.2022 | 11:49

Телеграм-канал «Объясняем.рф» продолжает отвечать на вопросы россиян относительно частичной мобилизации. Очередная порция разъяснений касается разнообразных аспектов: от уплаты коммунальных платежей до употребления поливитаминов.

- Может ли глава поселения выдавать повестки в свободной форме, выписанные от руки (печать администрации есть)?

Повестка оформляется военкоматом на установленном бланке, подписывается военным комиссаром и заверяется печатью военкомата.

Повестку под подпись может вручить сотрудник военкомата или любое другое лицо, входящее в состав аппарата усиления военного комиссариата, а также руководитель и другие ответственные за военно-учетную работу лица по месту работы мобилизуемого.

- Куда может прийти повестка, если у человека нет регистрации?

Повестка должна быть вручена под роспись лично мобилизуемому гражданину. Вручить ее может уполномоченное военным комиссариатом лицо по месту фактического пребывания гражданина или на работе.

- Я живу один. Если меня призовут, как я смогу из расположения части вносить коммунальные платежи?

Если человек на долгий период покидает свое жилье (например, для прохождения службы в армии), он может заранее обратиться в управляющую организацию для заключения соглашения о рассрочке.

Кроме того, для регулярной оплаты коммунальных услуг гражданин может установить автоплатеж в личном кабинете управляющей компании или банковском приложении.

Если человек не успел заранее сообщить о своем отсутствии в управляющую организацию и не платит при этом за ЖКУ, то он по возвращении домой имеет право подать заявление о погашении долга в рассрочку.

Также сейчас на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект о моратории на начисление пеней за оплату ЖКУ для граждан, подлежащих частичной мобилизации и принимающих участие в СВО.

- Есть ли возможность пользоваться электронной почтой в расположении части, если брать с собой смартфоны нельзя?

Пользоваться электронной почтой в расположении воинской части нельзя.

- Можно ли звонить из расположения части родственникам в другую страну?

Звонки в другую страну можно совершать только из оборудованного в части переговорного пункта при наличии технической возможности.

- Форму, выданную при мобилизации, после увольнения с военной службы можно забрать с собой домой?

Да, можно.

- Проходят ли призванные по мобилизации медицинский осмотр?

Да, мобилизованные проходят медицинский осмотр в военкомате.

- Предусмотрены ли поливитамины в рационе питания мобилизованного?

Да, в каждом индивидуальном пайке военнослужащего есть таблетки поливитаминов для ежедневного приема.

- Если гражданин РФ проходил службу в другой стране, мобилизуют ли в РФ?

Мобилизации подлежат граждане РФ. Если гражданин РФ ранее служил в армии другой страны, состоит в запасе ВС РФ и имеет военно-учетную специальность, то он может быть мобилизован.