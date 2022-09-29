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Актуальное о мобилизации: увольнение и выплаты от работодателей

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Телеграм-канал «Объясняем.рф» дал пояснения по ряду вопросов, касающихся частичной мобилизации и трудовых прав призванных граждан.

- Нужно ли при мобилизации работнику подписывать дополнительное соглашение о приостановке трудового договора?

Нет. Достаточно только приказа работодателя о приостановке трудового договора на основе повестки.

- Мобилизованного работника работодатель обязал написать заявление на увольнение «по собственному желанию». Что нужно делать в этом случае?

Это незаконно. Работодатель должен издать приказ об отмене приказа об увольнении, направить сведения об этом в ПФР, сделать запись об отмене приказа в трудовой книжке мобилизованного, после чего издать приказ о приостановлении трудового договора на основании повестки о призыве на военную службу по мобилизации.

При отказе работодателя работник или его официальный представитель (в том числе родственник) по доверенности имеет право обратиться с жалобой на него в государственную трудовую инспекцию, прокуратуру и суд.

- Работникам на испытательном сроке приостановят трудовой договор в случае их мобилизации?

Да. Постановление о сохранении рабочих мест распространяется на всех работников, призванных по мобилизации с 21 сентября 2022 года.

- Какие выплаты работодатель должен произвести в связи с мобилизацией работников?

Работодатель должен произвести все выплаты, причитающиеся работнику на данный момент, включая заработную плату, а также иные выплаты, предусмотренные трудовым договором, коллективным договором, соглашением сторон социального партнерства.

Например, оплата командировочных расходов, единовременные поощрительные и другие выплаты, выплаты в связи с праздничными днями и юбилейными датами, оплата питания, материальная помощь, дополнительные денежные суммы при предоставлении работникам ежегодного отпуска, оплата учебного отпуска и другие.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

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