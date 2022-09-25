Актуальное о мобилизации: неявка по болезни, вручение повесток

25.09.2022 | 14:57

В воскресенье, 25 сентября, портал «Объясняем.рф» опубликовал ответы на актуальные вопросы о частичной мобилизации, объявленной в России. Они поступили на горячую линию 122.

- Может ли мобилизованный взять с собой в часть лекарства или продукты?

- Военнослужащие полностью обеспечиваются питанием и необходимыми лекарствами. Но мобилизованный может взять в часть продукты длительного хранения и нерецептурные лекарства с учетом особенностей организма и наличия хронических заболеваний. Брать с собой алкоголь и сильнодействующие лекарства (если они не предписаны) запрещено.

- Если я пришел на призывной пункт с положительным тестом на коронавирус, меня возьмут или отправят на изоляцию?

- При положительном ПЦР-тесте на COVID-19 нельзя посещать общественные места, включая военкомат. Необходимо обратиться за медицинской помощью, а после окончания лечения предоставить в военкомат листок нетрудоспособности.

- Что делать, если меня вызвали в военкомат, а я болею и не могу прийти?

- Необходимо уведомить военкомат о болезни любым доступным способом. После выздоровления необходимо явиться в военкомат и предъявить больничный лист. В противном случае вы будете считаться уклонистом, с соответствующими правовыми последствиями.

- Мобилизуют ли человека, который только что прошел курс лечения от наркотической зависимости?

- Людей, состоящих на учете в наркологических диспансерах, на военную службу не призывают.

- Меня мобилизовали и начислили единовременную выплату. Нужно ли что-то купить с собой в часть: запасные берцы, каску, бронежилет?

- Военнослужащие обеспечиваются всеми видами довольствия. Выплату можно тратить по своему усмотрению. В том числе и на индивидуально выбранную экипировку.

- Я недавно демобилизовался, у меня осталось снаряжение: разгрузка, индивидуально подогнанная форма. Могу ли я взять их с собой и использовать на службе?

- Военнослужащие обеспечиваются всеми видами довольствия, включая обмундирование и экипировку. Если у военнослужащего есть своя, удобная для него экипировка, он может использовать ее.

- Кто имеет право вручать повестку?

- Повестку может вручить сотрудник военкомата, предъявив удостоверение, а также иные граждане, уполномоченные военным комиссаром, входящие в состав его аппарата усиления.

- Есть ли альтернативная гражданская служба при призыве по мобилизации?

- Нет. Альтернативная служба при мобилизации не предусмотрена.

- Если меня мобилизуют, то через какое время службы мне положен отпуск и на какой период?

- Мобилизованному военнослужащему положен отпуск в соответствии с графиком отпусков подразделения, который составляет командир подразделения.

- Можно ли брать с собой в часть телефон?

- Из соображений безопасности пользоваться на территории воинских частей телефонами с расширенными мультимедийными возможностями (смартфонами) запрещено. Взять с собой в часть можно кнопочный телефон, который будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определенное распорядком дня время.

Фото- и видеосъемка в местах дислокации подразделений, в том числе и на камеру телефона, запрещена.

- Где будут жить мобилизованные военнослужащие?

- Военнослужащие, проходящие переподготовку, будут проживать в районе дислокации воинской части, а в ходе участия в СВО - в районе выполнения задач подразделением. Посещение магазинов, аптек и иных мест вне части возможно только с разрешения командования.