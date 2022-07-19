В пензенском минздраве предупредили о грозящих детям опасностях

19.07.2022 | 16:35

Безопасность детей - главное, что беспокоит любых нормальных родителей. Тем не менее юные жители региона не застрахованы от несчастных случаев, угрожающих их здоровью и даже жизни.

О том, какие ситуации могут складываться во время каникул, заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева рассказала во время брифинга, организованного ЦУРом.

- Марина Александровна, что чаще всего угрожает несовершеннолетним?

- Травмы, отравления и другие внешние причины воздействия стоят на третьем месте после заболеваний органов дыхания и пищеварения. Если брать детей, попавших на стационарное лечение по этим причинам, то их количество стало меньше по сравнению с 2021 годом, но значительно больше, чем в 2020-м, когда в связи с пандемией было введено дистанционное обучение.

2018 год был просто катастрофическим по числу падения детей из окон. Только малышей в возрасте до года погибло 10 человек. А в 2019-м было много случаев, когда такие же маленькие дети поперхивались и погибали от асфиксии.

За январь - июнь этого года в области наблюдается резкий рост отравлений - но не алкогольных, а лекарствами и бытовой химией. Маленькие дети могут употребить таблетки из-за невнимания взрослых. А дети препубертатного возраста и подростки нередко хотят обратить на себя внимание и могут выпить, например, пачку таблеток. Причиной этому могут быть любовные переживания, гормональный всплеск. К сожалению, родители нередко слишком заняты работой и устройством личной жизни, недостаточно внимания уделяя детям, чтобы заметить, что с ребенком что-то не так.

- Какие меры предосторожности следует предпринимать в быту, чтобы не произошло отравления?

- Аптечка и средства бытовой химии должны быть под замком. Если маленький ребенок съел таблетку глицина, это будет не так страшно. А если это будет противоэпилептический препарат или таблетки, резко снижающие давление, результат будет другим. Малыши все познают через рот, поэтому они пьют белизну, уксус, жидкость для стирки, перекись водорода, йод, зеленку. Дети постарше знают, что родители обратят на него внимание, если он окажется в больнице - и могут также вызвать к себе интерес таким образом.

И еще: в доме не должно быть ядовитых в той или иной степени комнатных растений. Как бы ни был дорог или приятен душе опасный цветок, от него надо избавляться.

- В этом году уже три несовершеннолетних погибли при купании. Что вы посоветуете?

- У воды ребенок должен находиться исключительно в сопровождении взрослых. На несанкционированном пляже легко получить резаную рану - там молодежь кидает бутылки и консервные банки. И кататься на тарзанке можно только тогда, когда папа, например, убедился в ее безопасности и чистоте дна.

- Как часты у нас случаи падения детей с высоты?

- Дети падают не только из окон, но и в подпол, и даже с кровати. Для малыша полметра-метр - это уже много. Дети залезают на шкафы, на полки шкафов. Иногда предположить нельзя, что это возможно!

Главное правило, которое надо свято соблюдать, - ребенок не должен даже близко подходить к окну. У многих мамочек привычка: ребенок заплакал - ну-ка посмотрим в окошко, смотри, вот птичка полетела, вон трактор работает. Ребенок отвлекся, перестал плакать, вот и хорошо. А ребенок усваивает, что за стеклом другая жизнь. И став постарше, он подтягивает стул и лезет на подоконник. Ребенок не должен знать, что такое подоконник! Лучше всего это пространство заставить чем-нибудь - цветами, коробками, другими вещами. Был случай, когда ребенок на сетке спланировал прямо под ноги к папе.

- Какие еще опасные предметы окружают детей в доме?

- У ребенка не должно быть возможности, например, потянуть скатерть, с которой на него упадет ваза. Не должно быть мелких предметов - дети легко заглатывают пальчиковые батарейки. В областной детской больнице есть целая экспозиция предметов, которые врачи вынимали у детей из носа, изо рта, из ушей. И, конечно, нельзя оставлять маленького ребенка одного в ванной и на лестнице.

Большую опасность для детей младшего возраста представляют горячие предметы - чашка чая, тарелка супа, ведро с кипятком. Детская кожа такая тонкая, что остается келоидный рубец. И хорошо, если это на участке, закрытом одеждой. А если на лице, на голове, где уже не растут волосы?

- Как демонстрировать детям опасность того или иного предмета?

- Главная профилактика, конечно, родительское внимание. Используйте так называемые «опасные безопасные игры». Можно научить ребенка безопасному падению. Или, к примеру, взять бабушкину спицу и легонько кольнуть пальчик, чтобы показать: если потрогать эту вещь, будет больно. Можно поработать и с утюгом, когда он остыл до температуры, которая не даст ожога: позволить потрогать подошву и объяснить, насколько опасно к ней прикасаться.

- У детей младшего возраста нет инстинкта самосохранения, а что вы скажете о подростках?

- В 17 лет они уже почти взрослые, но у них тоже еще нет чувства опасности ситуации, которое имеется у взрослых. На мотоциклах и велосипедах они выезжают на встречку, чтобы показать, как они круты, или кому-то понравиться. Они не понимают, что травма - это миг. А лишение конечностей, операции, наложение швов - это на долгое-долгое время. И в конечном итоге виноваты родители - они не объяснили степень опасности.

- Нередко любители природы сызмальства приучают детей к прогулкам по лесу. Какие беды могут подстерегать малышей в чаще?

- В этом году уже 4 ребенка поступали с укусами змей. Опять вопросы к родителям: почему не объяснили, как вести себя в лесу, почему правильно не одели и не обули? Если ребенок знает, что змею нельзя трогать руками, если он одет в резиновые сапожки, а не в сандалики, то беды не случится.

- В прошлые годы юное поколение увлекалось велосипедами и скутерами, сегодня в тренде электросамокаты. Как по-вашему, нужно ли законодательное ограничение скорости на этом виде транспорта?

- Да. Характер травм при падении с велосипеда, скутера и самоката схожий - это скальпированные раны и переломы. Движение на электросамокатах нужно и можно регулировать. Ограничение скорости, особенно для любящих полихачить подростков, приведет к снижению количества травм - они не будут в местах массового скопления подвергать опасности и себя, и прохожих. А в местах, разрешенных для катания, можно до определенного предела увеличивать скорость.

- Что в основном становится причиной ДТП с участием детей-пешеходов?

- Наушники и телефоны. Они живут своей жизнью, ничего не видят и не слышат вокруг, не реагируют на ситуацию. В итоге происходит беда.

Также большое значение имеет цвет одежды. Сейчас у подростков тенденция - носить все черное. Но родители должны объяснить, что лучше быть здоровым, чем травмированным - и этому помогают светоотражающие браслеты и элементы на одежде.

- А как обстоит дело с дорожным травматизмом с участием детей в целом?

- В этом году снизилось количество автодорожных травм, после которого их несовершеннолетние участники находятся на стационарном лечении. Если последние 4-5 лет регистрировали около 150-160 таких случаев в год, то в этом поступило пока только 50 человек. То есть за год должно быть не больше 100.

Отмечу, что тяжелых травм тоже стало меньше: сказывается действие программы «Детство без опасности». Уже в роддоме мы вместе с сотрудниками ГИБДД поводим лекции, раздаем материалы о том, что ребенок должен находиться в автокресле. Если малыш с первых дней жизни будет там находиться, то вскоре приобретет привычку пристегиваться и избежит несчастья в более старшем возрасте.