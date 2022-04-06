В Пензенском УФАС рассказали о борьбе за снижение цены проезда

06.04.2022 | 14:58

Реально ли в Пензе снизить стоимость проезда в общественном транспорте? Почему УФАС не добивалось этого в рамках судебного процесса? Такие вопросы поступают в редакцию портала «ПензаИнформ» от жителей областного центра.

Речь идет о том, что в ноябре 2020 года несколько пензенских транспортных компаний - «Дилижанс» и «Меркурий» - повысили стоимость проезда в автобусах большой вместимости с 23 до 27 рублей, а в маршрутных такси - с 27 до 32 рублей.

Руководитель областного управления Федеральной антимонопольной службы Елена Демидова рассказала о том, как ее ведомство защищало интересы пензенских пассажиров.

- Елена Николаевна, почему-то у горожан складывается мнение о том, что с компаниями-перевозчиками бороться бесполезно: они хозяева на рынке пассажирских перевозок и делают все, что захотят, и даже УФАС им не указ. Насколько обоснованна эта точка зрения?

- Мнение о том, что антимонопольное ведомство не занималось этой проблемой, совершенно ошибочно. Просто в рамках судебного процесса не может подниматься вопрос именно о снижении цены. Могу сказать одно: наше ведомство сделало все для того, чтобы тариф на проезд в общественном транспорте Пензы был приведен в соответствие с действующим законодательством.

- Как именно действовало УФАС?

- Хочу уточнить по поводу всех рассмотренных дел, возбужденных Пензенским УФАС России в отношении компаний-перевозчиков. Мы рассмотрели четыре дела в отношении компаний-перевозчиков. Два первых, в 2019 году, - о картельном сговоре. Решения, принятые УФАС о картельном сговоре, руководители транспортных компаний даже не оспаривали, они уплатили штрафы в полном объеме.

Два дела о нарушении антимонопольного законодательства возбудили в 2021 году, когда были приняты новые тарифы: 32 рубля в автобусах малой вместимости и 27 в автобусах большой вместимости. В случае если УФАС принимает решение о том, что антимонопольное законодательство было нарушено, антимонопольным органом возбуждается административное дело.

- Как проходило рассмотрение вопроса о монопольно высокой цене?

- Специалисты провели анализ сопоставимых рынков других субъектов Российской Федерации. В итоге было установлено, что тарифы в размере 27 и 32 рублей находятся за пределами конкурентной цены, а заложенные в них транспортными компаниями затраты не подтверждены.

Пензенское УФАС признало установление этих тарифов злоупотреблением доминирующим положением и нарушением закона «О защите конкуренции». Перевозчикам было выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства и приведении данных тарифов в соответствие с действующим законодательством.

По нашему мнению, перевозчики должны были пересмотреть тариф в соответствии с требованиями закона. Мы не рассчитывали сам тариф, так как это не входит в наши полномочия. Но мы указали транспортникам на необходимость приведения обоснованности затрат и соответственно пересчета тарифа.

- Однако руководители компаний-перевозчиков оспорили решения и предписания УФАС в арбитраже.

- Да, они требовали признать решения УФАС незаконными и отменить. Но Арбитражный суд Пензенской области подтвердил законность решений антимонопольного органа и полностью отказал перевозчикам в их требованиях. За нарушение антимонопольного законодательства виновные должностные и юридические лица были привлечены к административной ответственности и оштрафованы антимонопольным органом на крупные суммы.

- Можно ли теперь пензенцам надеяться на снижение цен за проезд в маршрутках и автобусах?

- После вступления решения Арбитражного суда Пензенской области в законную силу срок исполнения предписаний будет возобновлен. Но, поскольку есть другие инстанции, перевозчики могут обжаловать это решение. В настоящее время уже подана одна апелляционная жалоба.

- Принимали ли участие в рассмотрении дела представители администрации города и управления транспорта и связи?

- Управление высказало письменную позицию о согласии с нашим решением, но в судебных заседаниях его представители участия не принимали.