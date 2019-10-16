16.10.2019 | 11:00

Определился победитель акции «Летний миллион - 2019» от «Юнион», главным призом которой стал сертификат на один миллион рублей.

Такие лотереи компания проводит дважды в год, в этот раз участие в ней принимали клиенты из Липецка, Воронежа, Тамбова, Пензы и Нижнего Новгорода, купившие мебель на сумму от 100 тысяч рублей с марта по конец сентября и получившие номерные купоны.

Итоги подвели 27 сентября в прямом эфире, обладателем суперприза стала Ирина Викторовна из Липецка. Счастливица рассказала о том, каким был ее путь к успеху, и поделилась впечатлениями.

«Клиентами салона «Юнион» мы не являлись, но много слышали о том, что существует такой салон, в котором есть качественная, профессиональная мебель.

В этом году мы с мужем приобрели квартиру, и сразу встал вопрос о покупке кухни. Объехали весь Липецк. Знакомые нас пугали, что «Юнион» - это дорогая мебель, но, приехав сюда, в салон, мы увидели, что есть и более бюджетные варианты, которые подходят нам по цене и по качеству ничуть не отличаются от дорогой мебели.

Здесь мы были с дизайнером, нас встретила менеджер Екатерина, которая быстро подобрала по нашим меркам то, что нам нужно, и мы приняли решение о покупке.

Мне пришлось приглашать сюда мужа, потому что покупка была не единоличным решением. Он очень долго сопротивлялся как мужчина, потому что это не автомобильный салон, а салон мебели, и это кухня, которая является женской привилегией. Но все равно мы остановились на салоне «Юнион», чему несказанно рады.

Через неделю после того, как мы приобрели кухню, состоялся розыгрыш, в котором наш купон тоже принимал участие.

В день розыгрыша я находилась на работе, у меня было очень ответственное совещание, на которое я пошла без мобильного телефона. Вернувшись в кабинет около пяти часов вечера и просмотрев все пропущенные вызовы, я увидела массу номеров, которые мне неизвестны. Среди них был и номер дизайнера. Оказалось, что мне звонили во время прямого эфира.

Я перезвонила дизайнеру, она сказала мне срочно набрать директора «Юнион» Владислава. Он на эмоциях сказал мне, что я выиграла суперприз на миллион рублей.

Кокой была моя реакция? Сразу ком подкатил к горлу, радость охватила меня до такой степени, что я просто не могла ему ничего ответить. Я только спросила: «Как?»

Он мне долго рассказывал, как это происходило. Мне кажется, что в тот момент я даже его не слышала, потому что осознать, что ты стал обладателем миллиона, не зная об этом ничего, просто совершив покупку в магазине «Юнион», сразу невозможно.

Я выслушала, даже, мне кажется, не проявила какой-то учтивости, положив трубку, и, конечно же, сразу набрала мужа. Когда я сообщила ему о том, что выиграла миллион, он сказал: «Да хватит тебе, успокойся, такого не бывает». То есть он мне даже не дал выразить эмоции.

Слава богу, в моем кабинете были коллеги, которые разделили мою радость. Есть такое выражение «слезы радости», и вот в тот момент я их ощутила.

В своей я жизни я хоть лотерейные билеты и покупала, но выигрывать не выигрывала. И вот так сразу выиграть миллион - это, конечно, незабываемое ощущение!

Компания «Юнион» вручила нашей семье сертификат на покупку мебели в данном магазине на 1 миллион рублей. И сейчас нам предстоит непростое дело - осуществить свое желание и наполнить жилище уютным, прекрасным окружением и мебелью.

Мы с мужем уже присмотрели спальню, от которой не можем отказаться, гостиную и, конечно же, диван. Без «Юниона» у нас такой возможности в этом году не было. «Юнион» превратил нашу жизнь в сказку, так что мы сможем до 31 декабря, до начала нового года, въехать в свою квартиру.

Особые слова благодарности мне хочется сказать руководству компании, потому что, действительно, воплотить в жизнь мечту в наше время очень тяжело, а «Юнион» нас заставил поверить в чудеса, в то, что можно победить, просто совершив покупку.

Также особая благодарность директору магазина «Юнион - Липецк» и персоналу - без их учтивого внимания нам бы так неслыханно не повезло. Спасибо вам огромное, желаем вашей компании процветания и финансового благополучия», - высказалась Ирина Викторовна.

Уже с 21 октября стартует новая акция «Мебель на миллион от «Юнион». В ней поучаствуют клиенты, сделавшие любую покупку на сумму от 100 000 рублей в период до 12 марта 2020 года. Итоги подведут 19 марта.