Водитель автобуса № 149 едва не устроил ДТП на ул. Свердлова

26.07.2023 | 09:23

В Пензе водитель автобуса № 149 рискнул жизнью своих пассажиров и других участников дорожного движения. Его опасный маневр снял видеорегистратор.

На перекрестке улиц Калинина и Свердлова водитель общественного транспорта, поворачивая с Калинина, так хотел обогнать троллейбус, ехавший по первой полосе, что частично промчался по встречке.

Автомобилисту, в чьей машине установлен запечатлевший опасный маневр регистратор, пришлось затормозить, чтобы избежать ДТП.

«Давно пора камеры на этот перекресток ставить», «Давно пора заняться городским транспортом, со стороны администрации. Ездят как хотят, нарушают постоянно. Зато цены на проезд исправно повышают. Наверно, такса за страховку растет», «Гонщики еще те, такое ощущение иногда, что у них включается периодически космическая скорость, а не автоматическая. На руле одна рука, вторая ловит воздух попутный в форточке. Еще умудряется той же рукой, что на руле, и по телефону разговаривать», - прокомментировали инцидент горожане в телеграм-канале PenzaInform.

Видео сделано в понедельник, 24 июля, в 10:59. Госномер автобуса - с807хо58.