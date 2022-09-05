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Автохамы

Беспредел: на ул. Измайлова два водителя грубо нарушили правила

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В понедельник, 5 сентября, на улице Измайлова многие водители вынуждены были стоять в пробке. Путь в сторону центра затрудняла оставленная на дороге фура, а также ДТП на пересечении Измайлова и Стрельбищенской.

Стоявший в пробке водитель запечатлел на камеру автомобилистов, которые не пожелали ждать и нарушили правила дорожного движения, решив объехать стоявший транспорт по полосе встречного движения.

Сначала отсутствием машин на встречке воспользовался автолюбитель за рулем BMW. Автор пояснил за кадром, что иномаркой управляла девушка. Она успела проскочить и заехала в остановочный карман, чтобы пропустить транспорт, двигавшийся прямо на нее.

Вскоре маневр повторил водитель «Приоры». Оба нарушителя какое-то время выжидали, а после снова вырулили на полосу встречного движения, повернули налево.

Кадры были сделаны возле детской железной дороги в 8:35.

«Видите, как ездят. Уважаемые инспекторы, наведите, пожалуйста, порядок! Ну это беспредел езды по городу. Как так можно ездить? Однозначно лишение прав», - высказался автор видео.

Видео vk.com/penza.

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Гость||

Шматкова эти ваши проблемы не волнуют, первым делом личное спокойствие и благополучие

Гость||

для кого пдд пишут и кто его контролирует? зато стрижку бабок с камер за ремни освоили, кому они нужны в городе где постоянные пробки


Имя: Гость
Комментарий:

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