На пр-те Победы водитель фуры проигнорировал красный свет

14.08.2022 | 17:00

Водитель большегруза забыл о правилах на проспекте Победы. Видеокадры нарушения в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» прислал читатель.

Владелец регистратора двигался по проспекту в сторону пересечения с Ульяновской улицей и затормозил на светофоре рядом с универсамом № 173 вместе с другими автомобилистами. Для пешеходов загорелся зеленый свет, для водителей - красный.

Однако шофер за рулем большегруза решил пренебречь правилами и безопасностью пешеходов и продолжил движение, не снизив скорость. На записи можно разглядеть часть госномера транспортного средства (Р543ЕА), код региона не виден.

Кадры были сделаны в воскресенье, 14 августа, в 12:54.

«Видимо, так спешил, что на сигналы светофора внимания не обращал. К счастью, пешеходы только начали переход. Страшно представить, что было бы, если бы кто-то из них попал под такую фуру», - прокомментировал ролик автор.