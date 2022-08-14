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Автохамы

На пр-те Победы водитель фуры проигнорировал красный свет

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Водитель большегруза забыл о правилах на проспекте Победы. Видеокадры нарушения в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» прислал читатель.

Владелец регистратора двигался по проспекту в сторону пересечения с Ульяновской улицей и затормозил на светофоре рядом с универсамом № 173 вместе с другими автомобилистами. Для пешеходов загорелся зеленый свет, для водителей - красный.

Однако шофер за рулем большегруза решил пренебречь правилами и безопасностью пешеходов и продолжил движение, не снизив скорость. На записи можно разглядеть часть госномера транспортного средства (Р543ЕА), код региона не виден.

Кадры были сделаны в воскресенье, 14 августа, в 12:54.

«Видимо, так спешил, что на сигналы светофора внимания не обращал. К счастью, пешеходы только начали переход. Страшно представить, что было бы, если бы кто-то из них попал под такую фуру», - прокомментировал ролик автор.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Вот так убивают людей.

Гость||

17.02, опять дурачок напился. Кто тебя там убивает?

Гость||

Гость писал(a):

17.02, опять дурачок напился. Кто тебя там убивает?
Правильно он сказал. И вообще, он про людей, а не про тебя, ты сам оттопыришься))

Гость||

Пора запретить движение по городу для большегрузов. И люди, и дороги будут целы.

Гость||

Теперь задача ГИБДД найти придурка, а затем задача медиков провести ему экспертизу на наличие психического заболевания.

Гость||

Торопится к своему парню....

Гость||

фуры обнаглели совсем, носятся по городу как угорелые, не обращая внимания на знаки светофора!

Гость||

Долой фуры и тяжеловозы из города они летают как угорелые, куда так спешить, пусть подавятся своими грузиками

Гость||

Застрекотали лишенцы

Гость||

Гость писал(a):

17.02, опять дурачок напился. Кто тебя там убивает?
Конечно. Опять пешеходы виноваты. Чо тупо стоят на тротуаре и ждут, когда можно безопасно перейти. А мне надо и я еду. Дело не в фурах. Пешеходу без разницы кто его переедет: Логан весом 1,5 тонны или фура 15 тонн. Случай, когда обезьяна с гранатой, имеет такие же тяжёлые последствия, когда обезьяна за рулём.

Гость||

На пересечении Кирова - Славы это обычное явление.

Гость||

Кстати, а то, что фура идет в третьем ряду, это нормально?

Гость||

Гувернанкткаааааа! Ауууу!!! Меня фура убила!!! Зовите инструктора-херукторааа! Фура! Убииииллааааа!!!!

Гость||

И меня фура убила тоже. Давайте откроем клуб дурачков, убитых фурой.

Гость||

Он везёт вам жрат.И фсё.

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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