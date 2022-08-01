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Автохамы

В Пензе осторожность уберегла водителя от ДТП с «Газелью»

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В Пензе выезд с проспекта Победы на трассу М5 стал местом грубого нарушения правил дорожного движения, едва не закончившегося ДТП.

Об инциденте в социальной сети «ВКонтакте» рассказал пользователь. К посту он прикрепил кадры, сделанные видеорегистратором.

28 июля в 16:35 владелец регистратора затормозил на красный сигнал светофора, готовясь совершить поворот налево, на трассу. Когда загорелся зеленый, оказалось, что маневр стал опасным. Навстречу ему ехала грузовая «Газель» с госномером С694УЕ58, водитель которой продолжил движение прямо после обгона остановившихся машин.

ДТП удалось избежать благодаря небольшой скорости автомобиля владельца регистратора.

«Водитель «Газели» проехал через две сплошные по встречке на красный сигнал светофора, чуть не протаранил нашу машину, в салоне которой находился полуторагодовалый ребенок», - отметил автор кадров.

По его словам, в опасности оказался и пешеход. На видео справа можно заметить мужчину, который начал пересекать дорогу на зеленый сигнал светофора. Как написал автор, водитель «Газели» «чуть не сшиб» человека.

Комментировавшие ролик пользователи предположили, что шофер мог нарушить правила из-за технической неисправности или же он не успел остановиться потому, что «машина груженая».

Один из участников обсуждения указал на пункт, которого нет в своде ПДД.

«Водителя «Газели» не оправдываю, но! Когда ты стоишь первый на перекрестке (светофоре), всегда нужно смотреть по сторонам, не едет ли кто на красный. Самое наитупейшее мнение, что если загорелся зеленый сигнал, то со всех других направлений все остальные участники движения должны испариться», - высказался мужчина.

Видео vk.com/penza_live.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Это Пенза, ГИБДД создала такие условия, что можно делать такие нарушения и за это ничего не будет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Водитель «Газели» проехал через две сплошные по встречке на красный сигнал светофора, чуть не протаранил нашу машину, в салоне которой находился полуторагодовалый ребенок»
Согласен! Толи дело был бы двухлетний ребенок, а то только полуторагодовалый

Гость||

Ну и кому он помешал? Стукачи.

Гость||

в Пензе последние две недели стали ездить кто как хочет, гибдд ау?

Гость||

Татарин - Рашид Ф. 1983 года рождения, баран

Гость||

Поймайте этого Рашида

Гость||

Гость писал(a):

ау?
А вот и дурачок.

Имя: Гость
Комментарий:

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