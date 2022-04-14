Сетевое издание|18+|Четверг|14 апр 2022|13:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Автохамы

Водителей на ул. Калинина поразил спешивший лихач

Печать
Telegram

Пензенского водителя поразил поступок участника движения на улице Калинина. Кадрами он поделился в социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 14 апреля.

Судя по видеорегистратору, ролик был снят 8 апреля в 13:31. Инцидент произошел на пересечении Калинина и Металлистов.

Владелец регистратора остановился на красный сигнал светофора. Для автомобилистов, двигавшихся по улице Металлистов, наоборот, загорелся зеленый свет.

Однако запрещающий сигнал не стал препятствием для спешившего водителя темной иномарки. Он ехал по улице Калинина навстречу владельцу регистратора и проигнорировал правила. Маневр мог бы окончиться ДТП, если бы автомобилисты резко не затормозили, пропуская лихача.

«Великий неадекват. После проезда перекрестка на красный поехал на парковку «Фортуны», - прокомментировал автор ролика.

Видео vk.com/avtohampenza.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Догнать и по кумполу. Таких нужно просто изолировать.

Гость||

Конченый урод.

Гость||

давно на этот перекресток камеры надо.

слишком много ДТП и наглецов там в последнее время!

Гость||

наркоман какой-то

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенского водителя поразил поступок участника движения на улице Калинина. Кадрами он поделился в социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 14 апреля.

Судя по видеорегистратору, ролик был снят 8 апреля в 13:31. Инцидент произошел на пересечении Калинина и Металлистов.

Владелец регистратора остановился на красный сигнал светофора. Для автомобилистов, двигавшихся по улице Металлистов, наоборот, загорелся зеленый свет.

Однако запрещающий сигнал не стал препятствием для спешившего водителя темной иномарки. Он ехал по улице Калинина навстречу владельцу регистратора и проигнорировал правила. Маневр мог бы окончиться ДТП, если бы автомобилисты резко не затормозили, пропуская лихача.

«Великий неадекват. После проезда перекрестка на красный поехал на парковку «Фортуны», - прокомментировал автор ролика.

ГИБДД найдёт этого великого неадеквата? Камеры есть везде. И в фортуне. МВД! Полиция! Ау!

Гость||

Какой молодец. А зачем стоять, пробку увеличивать.

Гость||

ДА с похмела страшного, аж руки тряслись, видимо. Остограмиться приехал penzainform.ru писал(a):

на парковку «Фортуны»
ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ!

Гость||

вот от кого опасность то в городе

Гость||

Да он бухой или наркоша!А им же на всех и всё!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте