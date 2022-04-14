Водителей на ул. Калинина поразил спешивший лихач

14.04.2022 | 12:08

Пензенского водителя поразил поступок участника движения на улице Калинина. Кадрами он поделился в социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 14 апреля.

Судя по видеорегистратору, ролик был снят 8 апреля в 13:31. Инцидент произошел на пересечении Калинина и Металлистов.

Владелец регистратора остановился на красный сигнал светофора. Для автомобилистов, двигавшихся по улице Металлистов, наоборот, загорелся зеленый свет.

Однако запрещающий сигнал не стал препятствием для спешившего водителя темной иномарки. Он ехал по улице Калинина навстречу владельцу регистратора и проигнорировал правила. Маневр мог бы окончиться ДТП, если бы автомобилисты резко не затормозили, пропуская лихача.

«Великий неадекват. После проезда перекрестка на красный поехал на парковку «Фортуны», - прокомментировал автор ролика.

Видео vk.com/avtohampenza.