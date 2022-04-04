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Автохамы

Пензенцы жалуются на автохамов, мешающих прохожим

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Пензенцы продолжают жаловаться в рубрику «Автохамы» на водителей, пренебрегающих интересами пешеходов при парковке машин.

В воскресенье, 3 апреля, в микрорайоне Арбеково прямо поперек пешеходной дорожки расположился Volkswagen с государственным номером Воронежской области Т912УХ/36. На кадрах видно, что желающим обойти иномарку придется проделать путь по грязи.

Автор снимка сообщил, что всю первую половину дня автомобиль находился возле магазина «Венеция» с торца дома № 56 на проспекте Строителей.

В понедельник, 4 апреля, активная горожанка, неоднократно присылавшая фото мешающих прохожим автомобилей в Заводском районе, зафиксировала «Ладу-Ларгус».

«В 8:57 у дома № 9 на улице Леонова автомобиль с госномером О838СК/58 стоял на тротуаре», - описала ситуацию пензячка.

1 апреля она запечатлела Range Rover с самарскими номерами М007ТУ/163, загородивший пешеходный переход на перекрестке улиц Крупской и Циолковского.

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Гость||

где эвакуаторы

Гость||

Я автохам,мне мешают прохожие.

Гость||

шило в помощь

Гость||

БОЛЬШЕ ШТРАФОВ И НАКАЗАНИЙ.

Гость||

Все эвакуаторы переделываютс в авто..ки. они в данной ситуации нужнее.

Я другой такой страны не знаю,

Где так Вольно дышит Человек!

Гость||

пока не заработало на всю Россию приложение "Народный инспектор" советую применять на таких наглецов метод "смывка краски на капот".

Очень эффективный метод, больше этот наглец точно в этом месте свою помойку не бросит

Гость||

Гость писал(a):

метод "смывка краски на капот".
если смывки под рукой нет - можно провести металлическим предметов вдоль всего борта колымаги

Гость||

Всем плевать на пешеходов,чинки не ходят пешком за чем им тротуары и остальная среда,главное дороги

Имя: Гость
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