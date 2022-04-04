Пензенцы жалуются на автохамов, мешающих прохожим

04.04.2022 | 12:52

Пензенцы продолжают жаловаться в рубрику «Автохамы» на водителей, пренебрегающих интересами пешеходов при парковке машин.

В воскресенье, 3 апреля, в микрорайоне Арбеково прямо поперек пешеходной дорожки расположился Volkswagen с государственным номером Воронежской области Т912УХ/36. На кадрах видно, что желающим обойти иномарку придется проделать путь по грязи.

Автор снимка сообщил, что всю первую половину дня автомобиль находился возле магазина «Венеция» с торца дома № 56 на проспекте Строителей.

В понедельник, 4 апреля, активная горожанка, неоднократно присылавшая фото мешающих прохожим автомобилей в Заводском районе, зафиксировала «Ладу-Ларгус».

«В 8:57 у дома № 9 на улице Леонова автомобиль с госномером О838СК/58 стоял на тротуаре», - описала ситуацию пензячка.

1 апреля она запечатлела Range Rover с самарскими номерами М007ТУ/163, загородивший пешеходный переход на перекрестке улиц Крупской и Циолковского.