Нарушение правил движения по кругу на Гагарина едва не привело к ДТП

14.11.2024 | 10:48

Многие водители в Пензе сталкиваются с трудностями при выезде на перекрестки с круговым движением и особенно при съезде с них. Нередки нарушения ПДД.

Об одном из них в среду, 13 ноября, рассказал читатель портала PenzaInform.ru. Мужчина попал в аварийно опасную ситуацию на улице Гагарина. Это было в 7:17 25 октября.

Пензенец двигался в сторону центра города через круг. Въехав на него по правой полосе, он оттуда же намеревался покинуть круг, но едва не врезался в автомобиль (госномер С996МХ/58), водитель которого совершал тот же маневр с левой полосы.

Согласно ПДД, въезд на перекресток с круговым движением разрешен с любой полосы, а выезд возможен только с правой.

«Тема правильного съезда с кольца уже не раз поднималась в соцсетях, но остаются те, кто продолжает ездить не по правилам, а по понятиям!» - отметил пензенец.