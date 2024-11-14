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Автохамы

Нарушение правил движения по кругу на Гагарина едва не привело к ДТП

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Многие водители в Пензе сталкиваются с трудностями при выезде на перекрестки с круговым движением и особенно при съезде с них. Нередки нарушения ПДД.

Об одном из них в среду, 13 ноября, рассказал читатель портала PenzaInform.ru. Мужчина попал в аварийно опасную ситуацию на улице Гагарина. Это было в 7:17 25 октября.

Пензенец двигался в сторону центра города через круг. Въехав на него по правой полосе, он оттуда же намеревался покинуть круг, но едва не врезался в автомобиль (госномер С996МХ/58), водитель которого совершал тот же маневр с левой полосы.

Нарушение правил движения по кругу на Гагарина едва не привело к ДТП

Согласно ПДД, въезд на перекресток с круговым движением разрешен с любой полосы, а выезд возможен только с правой.

«Тема правильного съезда с кольца уже не раз поднималась в соцсетях, но остаются те, кто продолжает ездить не по правилам, а по понятиям!» - отметил пензенец.

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