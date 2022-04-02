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Автохамы

В Пензе Range Rover с самарскими номерами встал на переходе

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В рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» пришла жалоба от жительницы Пензы.

«1 апреля в 10:35, Пенза, ул. Крупской и Циолковского. Автомобиль с госномером М007ТУ/163 стоял на пешеходном переходе», - уточнила читательница.

Водитель Range Rover, приехавший в Пензу из Самарской области (163-й регион), создал неудобства тем, кто хотел пересечь проезжую часть без нарушений правил дорожного движения.

Пензенцы все чаще фиксируют на камеры случаи парковки автомобилей в зоне пешеходных переходов.

26 марта у дома № 2 на улице Циолковского пензячка запечатлела автомобиль Kia с госномером В333ХС/58, перекрывший пешеходам путь к зебре.

4 марта видео с аналогичным случаем было снято на улице Циолковского у дома № 8. Водитель автомобиля Chevrolet с госномером О281МТ/58 остановился на пешеходном переходе, создав неудобство пересекавшим проезжую часть людям.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Дождётся своего гвоздика

Гость||

penzainform.ru писал(a):

1 апреля в 10:35, Пенза, ул. Крупской и Циолковского. Автомобиль с госномером М007ТУ/163 стоял на пешеходном переходе
ГИБДД спит сном белоснежки.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Водитель Range Rover, приехавший в Пензу из Самарской области (163-й регион), создал неудобства тем, кто хотел пересечь проезжую часть без нарушений правил дорожного движения.
И никто не вызвал на место ДПС. Водители ведь почему такие борзые? Ответки никогда нет. Такая постоянная безнаказанность развращает человека.

Гость||

Гость писал(a):

И никто не вызвал на место ДПС
Потому что, они не приедут. У них дела поважнее. Гость писал(a):
ГИБДД спит сном белоснежки.

Гость||

Достойный армянин в мухосранск приехал?

Гость||

А кто-нибудь из пензенцев сможет назвать ФИО начальника Пензенской ГИБДД?! А видел ли кто начальника ГИБДД на дорогах города, области или хотя бы на экранах ТВ? Так может он и не существует, как и в целом ГИБДД в области?

Имя: Гость
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