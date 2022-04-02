В Пензе Range Rover с самарскими номерами встал на переходе

02.04.2022 | 10:56

В рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» пришла жалоба от жительницы Пензы.

«1 апреля в 10:35, Пенза, ул. Крупской и Циолковского. Автомобиль с госномером М007ТУ/163 стоял на пешеходном переходе», - уточнила читательница.

Водитель Range Rover, приехавший в Пензу из Самарской области (163-й регион), создал неудобства тем, кто хотел пересечь проезжую часть без нарушений правил дорожного движения.

Пензенцы все чаще фиксируют на камеры случаи парковки автомобилей в зоне пешеходных переходов.

26 марта у дома № 2 на улице Циолковского пензячка запечатлела автомобиль Kia с госномером В333ХС/58, перекрывший пешеходам путь к зебре.

4 марта видео с аналогичным случаем было снято на улице Циолковского у дома № 8. Водитель автомобиля Chevrolet с госномером О281МТ/58 остановился на пешеходном переходе, создав неудобство пересекавшим проезжую часть людям.