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Автохамы

На улице Терновского водитель чудом ушел от наезда на пешеходов

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В Пензе в объектив камеры попал водитель, который едва не сбил пешеходов в районе ТЦ «Терновский куст».

Видео появилось в группе «Сова Пенза Авто» соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 2 января.

На кадрах владелец регистратора движется по улице Терновского в сторону центра и останавливается на нерегулируемом пешеходном переходе вместе с другими водителями.

Мужчина и женщина, стоящие на обочине, начинают переходить проезжую часть. Они едва не попадают под колеса машины, водитель которой едет в направлении аэропорта. Автомобилист, видимо, решил не сбрасывать скорость перед зеброй. Он чудом не наезжает на людей, в последний момент выворачивая руль.

23 апреля на улице Терновского водитель Renault Logan решил объехать затор по полосе встречного движения. Он пересек двойную сплошную и задел пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Автомобилист, видимо, решил не сбрасывать скорость перед зеброй. Он чудом не наезжает на людей, в последний момент выворачивая руль.
Вот она родимая. Пропаганда безответственности автомобилистов.

Гость||

15.52, ты все перепутал с пропагандой безопасности пешеходов. Автомобилисты несут ответственность за все.

Гость||

Гость писал(a):

Автомобилисты несут ответственность за все.
В твоём воображении.

Гость||

Гость писал(a):

ты все перепутал с пропагандой безопасности пешеходов.
А ты сказочник.

Имя: Гость
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