На улице Терновского водитель чудом ушел от наезда на пешеходов

02.01.2022 | 15:16

В Пензе в объектив камеры попал водитель, который едва не сбил пешеходов в районе ТЦ «Терновский куст».

Видео появилось в группе «Сова Пенза Авто» соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 2 января.

На кадрах владелец регистратора движется по улице Терновского в сторону центра и останавливается на нерегулируемом пешеходном переходе вместе с другими водителями.

Мужчина и женщина, стоящие на обочине, начинают переходить проезжую часть. Они едва не попадают под колеса машины, водитель которой едет в направлении аэропорта. Автомобилист, видимо, решил не сбрасывать скорость перед зеброй. Он чудом не наезжает на людей, в последний момент выворачивая руль.

23 апреля на улице Терновского водитель Renault Logan решил объехать затор по полосе встречного движения. Он пересек двойную сплошную и задел пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.