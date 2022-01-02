На улице Терновского водитель чудом ушел от наезда на пешеходов

В Пензе в объектив камеры попал водитель, который едва не сбил пешеходов в районе ТЦ «Терновский куст».
Видео появилось в группе «Сова Пенза Авто» соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 2 января.
На кадрах владелец регистратора движется по улице Терновского в сторону центра и останавливается на нерегулируемом пешеходном переходе вместе с другими водителями.
Мужчина и женщина, стоящие на обочине, начинают переходить проезжую часть. Они едва не попадают под колеса машины, водитель которой едет в направлении аэропорта. Автомобилист, видимо, решил не сбрасывать скорость перед зеброй. Он чудом не наезжает на людей, в последний момент выворачивая руль.
23 апреля на улице Терновского водитель Renault Logan решил объехать затор по полосе встречного движения. Он пересек двойную сплошную и задел пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.
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penzainform.ru писал(a):Вот она родимая. Пропаганда безответственности автомобилистов.