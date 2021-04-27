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Автохамы

В Пензе нашли нарушителя, едва не сбившего пешехода в Терновке

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В Пензе сотрудники Госавтоинспекции нашли водителя такси, нарушившего правила дорожного движения в Терновке 23 апреля.

Автомобилист, двигаясь по улице Терновского недалеко от места ее пересечения с Петровской улицей, выехал на полосу встречного движения, где задел пешехода, который решил перебежать дорогу в неположенном месте.

«В отношении водителя автомобиля Renault Logan, мужчины 1988 года рождения, составлен административный материал по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона)», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.

Нарушителю грозит административный штраф в 5 000 рублей или лишение права управлять транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Материалы дела направили в мировой суд Первомайского района Пензы для рассмотрения.

«Управление ГИБДД выражает признательность гражданам за оказываемую помощь в наведении правопорядка на дорогах области», - добавили правоохранители.

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Гость||

А лишение прав за сокрытие с места ДТП?

Гость||

Пешеход тоже заслуживает наказания

Гость||

А причинение вреда здоровью?

Гость||

а что там с сокрытием с места ДТП?

Касание пешехода было, значит и ДТП было!

Гость||

Все живы и здоровы - это главное.

Гость||

Встретились на дороге как то два оленя.Беды не избежать...

Имя: Гость
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