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Автохамы

Фееричный: на улице Пушкина у машины лихача отвалилось колесо

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Видеорегистратор пензенского водителя запечатлел нестандартное ДТП на пересечении улиц Пушкина и Некрасова.

Кадры, сделанные в 8:19 среды, 22 декабря, появились в группе «Типичная Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

В ролике владелец регистратора стоит на светофоре на перекрестке. Когда загорается зеленый свет, водитель трогается с места. Неожиданно слева его обгоняет автомобилист на темной иномарке с выездом на полосу встречного движения. Он ловко уклоняется от столкновения с фургоном.

Скорость движения иномарки большая, ее заносит на скользкой дороге, она касается бордюрного камня. Резкие маневры, видимо, не проходят бесследно: у машины отваливается колесо. Автомобилист останавливается.

«А он хорош!», «Красиво едет», «Фееричный», «Какая вот срочная необходимость была так лететь?» - прокомментировали поведение водителя иномарки пользователи.

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Гость||

СКАЗОЧНЫЙ

Гость||

Ахаххах успел полюбому, еще бы за встречку набутылили для комплекта

Гость||

И ГАИшники рядом, да скорее всего уйдёт ответственности, как обычно. Таких только могила исправит, только сколько народа за собой утащит неизвестно.

Гость||

Дурак-дураком, да ещё и с дебильными проблемами в потенции

Гость||

Обычно такой фигней занимаются на приорах и дастерах, не синьке шапка

Гость||

На дастерах ездят дедушки на дачу,у них свои приколы.

Гость||

Гость писал(a):

какой дастер, слепая ты
Ну кто тут слепой - вопрос спорный... Комментарии внимательнее читать надо. если уж сами встреваете с оскорблениями.

Имя: Гость
Комментарий:

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