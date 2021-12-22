Фееричный: на улице Пушкина у машины лихача отвалилось колесо

22.12.2021 | 14:39

Видеорегистратор пензенского водителя запечатлел нестандартное ДТП на пересечении улиц Пушкина и Некрасова.

Кадры, сделанные в 8:19 среды, 22 декабря, появились в группе «Типичная Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

В ролике владелец регистратора стоит на светофоре на перекрестке. Когда загорается зеленый свет, водитель трогается с места. Неожиданно слева его обгоняет автомобилист на темной иномарке с выездом на полосу встречного движения. Он ловко уклоняется от столкновения с фургоном.

Скорость движения иномарки большая, ее заносит на скользкой дороге, она касается бордюрного камня. Резкие маневры, видимо, не проходят бесследно: у машины отваливается колесо. Автомобилист останавливается.

«А он хорош!», «Красиво едет», «Фееричный», «Какая вот срочная необходимость была так лететь?» - прокомментировали поведение водителя иномарки пользователи.