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Автохамы

Пензенец поделился кадрами обгона на пешеходном переходе

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Читатель прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» видеофакт нарушения правил дорожного движения на улице Стасова.

Кадры были сделаны 6 сентября в 7:50. Автор двигался в сторону улицы Рахманинова и затормозил на красный сигнал светофора рядом с остановкой «Городская больница № 6».

Задержка в движении не устроила водителя Volkswagen с госномером К500АМ/58. Торопясь, он пересек сплошную линию, выехал на полосу встречного движения и совершил обгон на пешеходном переходе.

Для автомобилистов в тот момент уже горел зеленый сигнал. И к счастью, все пешеходы благополучно успели пересечь проезжую часть. Под колеса нарушителя никто не попал.

4 декабря 2019 года на улице Терновского водитель грузовика сбил на пешеходном переходе пожилую женщину. Пенсионерка не успела перейти дорогу на разрешенный сигнал, кроме того, она попала в слепую зону. Женщина погибла на месте.

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Гость||

лишение на 3 года вразумило бы большинство людей а если не адекват и повторно то лишение пожизненно и пятерочку посидеть подумать, после этого пострадавших пешеходов не было бы вообще или минимум как исключение, единицы на годы, все решаемо нет воли

Гость||

10.33, все кудахчешь.

Гость||

А потом такие идиоты сбивают людей и мычат, такое может случится с каждым. Да ни с кем не случается, кто по ПДД ездит.

Имя: Гость
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