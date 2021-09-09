Пензенец поделился кадрами обгона на пешеходном переходе

09.09.2021 | 09:56

Читатель прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» видеофакт нарушения правил дорожного движения на улице Стасова.

Кадры были сделаны 6 сентября в 7:50. Автор двигался в сторону улицы Рахманинова и затормозил на красный сигнал светофора рядом с остановкой «Городская больница № 6».

Задержка в движении не устроила водителя Volkswagen с госномером К500АМ/58. Торопясь, он пересек сплошную линию, выехал на полосу встречного движения и совершил обгон на пешеходном переходе.

Для автомобилистов в тот момент уже горел зеленый сигнал. И к счастью, все пешеходы благополучно успели пересечь проезжую часть. Под колеса нарушителя никто не попал.

4 декабря 2019 года на улице Терновского водитель грузовика сбил на пешеходном переходе пожилую женщину. Пенсионерка не успела перейти дорогу на разрешенный сигнал, кроме того, она попала в слепую зону. Женщина погибла на месте.