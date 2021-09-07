Невнимательный таксист едва не устроил ДТП на пр-те Строителей

07.09.2021 | 10:24

В Пензе водитель такси неприятно удивил маневром участников движения на проспекте Строителей.

Соответствующие кадры появились в городском паблике «Автохам» соцсети «ВКонтакте» во вторник, 7 сентября.

На видео - владелец регистратора, в объектив которого попал таксомотор, двигается по проспекту в сторону ТЦ «Олимп». Внезапно водитель такси решает перестроиться из крайней левой полосы в среднюю. То, что она занята, автомобилист, похоже, не замечает.

В итоге избежать ДТП удалось благодаря мгновенному перестроению водителя автомобиля, которого такси начало вытеснять из полосы движения. Он сворачивает на крайнюю правую полосу, где медленно едет трактор. Таксист тоже следует туда.

Ролик, названный «Невнимательный таксист», был сделан 6 сентября в 7:28.

«Отберите у него кто-нибудь права. Срочно!», «Хорошо второй водитель среагировал. Мне бы точно опыта не хватило», - прокомментировали пост пользователи.

Видео vk.com/avtohampenza.