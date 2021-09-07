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Автохамы

Невнимательный таксист едва не устроил ДТП на пр-те Строителей

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В Пензе водитель такси неприятно удивил маневром участников движения на проспекте Строителей.

Соответствующие кадры появились в городском паблике «Автохам» соцсети «ВКонтакте» во вторник, 7 сентября.

На видео - владелец регистратора, в объектив которого попал таксомотор, двигается по проспекту в сторону ТЦ «Олимп». Внезапно водитель такси решает перестроиться из крайней левой полосы в среднюю. То, что она занята, автомобилист, похоже, не замечает.

В итоге избежать ДТП удалось благодаря мгновенному перестроению водителя автомобиля, которого такси начало вытеснять из полосы движения. Он сворачивает на крайнюю правую полосу, где медленно едет трактор. Таксист тоже следует туда.

Ролик, названный «Невнимательный таксист», был сделан 6 сентября в 7:28.

«Отберите у него кто-нибудь права. Срочно!», «Хорошо второй водитель среагировал. Мне бы точно опыта не хватило», - прокомментировали пост пользователи.

Видео vk.com/avtohampenza.

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Гость||

а мог и ушатать кого-то, едущего в крайней правой. Очень сомневаюсь что он успел посмотреть что полоса свободна. Был бы виноват, а таксист спокойно уехал.

Гость||

Таксосы обнаглели !

Гость||

И они еще борются за звание высокооплачиваемой услуги. Это же кошмар, кошмар!

Гость||

очкарик

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Отберите у него кто-нибудь права. Срочно!»
Отметился дурачек.

Гость||

Гость писал(a):

Отметился дурачек.
Рыбак рыбака видит издалека?

Гость||

Чувырла накуренный таксист этот

Имя: Гость
Комментарий:

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