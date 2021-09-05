На ул. Бородина водители заняли чистые места на тротуарах

05.09.2021 | 13:24

В Пензе, возле дома № 21 на улице Бородина, автомобилисты вытеснили пешеходов. Те вынуждены обходить припаркованные на тротуарах машины по лужам.

Снимки нарушений правил горожанин Александр прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ».

«Происходит какая-то вакханалия. Восемь автомобилистов забыли, что такое ПДД. Вот из-за таких водителей приходится прыгать по лужам на дороге. И живут в этом же доме, и все равно паркуются каждый раз вот так», - отметил пензенец.

Фото автомобилей с госномерами С790ХВ/13, С383ЕХ/58 и Р164ТК/58, оставленных на тротуаре и преградивших путь из подъезда, сделаны 3 сентября в 11:01.