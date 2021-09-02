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Автохамы

На ул. Строителей водители не пожелали соблюдать правила

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В Пензе в объектив камеры водителя попали три нарушителя, проигнорировавших сплошную линию на улице Строителей. Кадры горожанин прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ».

Все нарушители двигались в сторону улицы Гагарина и обгоняли транспорт, невзирая на разметку, выезжая на полосу встречного движения.

Первое видео было сделано 27 августа в 8:04. Торопился автомобилист за рулем иномарки с госномером С812КТ/58.

Два других нарушителя были замечены 28 августа в 8:03. Правила проигнорировали водитель автомобиля с госномером О811УТ/58, а затем - с госномером А599ОХ/197.

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Гость||

На Пьяной никто сплошняк не соблюдает, едут как быдлятина. Бьются, дохнут, но едут.

Гость||

Гость писал(a):

я, дохнут, но едут.
Много уже подохло?

Гость||

это подстава

Гость||

Сам ехал 40 км/ч и снимал всех на сплошной.

Имя: Гость
Комментарий:

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