На ул. Строителей водители не пожелали соблюдать правила

02.09.2021 | 09:45

В Пензе в объектив камеры водителя попали три нарушителя, проигнорировавших сплошную линию на улице Строителей. Кадры горожанин прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ».

Все нарушители двигались в сторону улицы Гагарина и обгоняли транспорт, невзирая на разметку, выезжая на полосу встречного движения.

Первое видео было сделано 27 августа в 8:04. Торопился автомобилист за рулем иномарки с госномером С812КТ/58.

Два других нарушителя были замечены 28 августа в 8:03. Правила проигнорировали водитель автомобиля с госномером О811УТ/58, а затем - с госномером А599ОХ/197.