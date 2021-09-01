Четверо водителей забыли о пешеходах у домов на пр-те Строителей

Горожанин прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» фотофакты нарушений правил парковки на проспекте Строителей.
Так, у дома № 144 новый тротуар облюбовал водитель Lexus с госномером С104КА/58. «Машина за пять миллионов», как назвал ее автор снимков, перекрывает путь на узкой пешеходной территории.
Фото были сделаны 1 сентября в 8:45.
Стал парковкой для трех автомобилистов тротуар и у дома № 126. Горожанин отметил, что подобное можно видеть постоянно.
В объектив камеры мужчины попали машины с госномерами О602ОО/58, М101КЕ/58 и К926СЕ/58 с рамкой ФСБ. Дата снимков - 1 сентября, 8:51.
Автомобили полностью заняли пешеходную дорожку.
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