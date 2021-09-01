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Автохамы

Четверо водителей забыли о пешеходах у домов на пр-те Строителей

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Горожанин прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» фотофакты нарушений правил парковки на проспекте Строителей.

Так, у дома № 144 новый тротуар облюбовал водитель Lexus с госномером С104КА/58. «Машина за пять миллионов», как назвал ее автор снимков, перекрывает путь на узкой пешеходной территории.

Фото были сделаны 1 сентября в 8:45.

Стал парковкой для трех автомобилистов тротуар и у дома № 126. Горожанин отметил, что подобное можно видеть постоянно.

В объектив камеры мужчины попали машины с госномерами О602ОО/58, М101КЕ/58 и К926СЕ/58 с рамкой ФСБ. Дата снимков - 1 сентября, 8:51.

Автомобили полностью заняли пешеходную дорожку.

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Гость||

Прэлэстно!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Автомобили полностью заняли пешеходную дорожку.
Потому что они дебилы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Автомобили полностью заняли пешеходную дорожку.
Такое чувство что адекватных и ответственных автомобилистов в Пензе не существует. Мразь на мразе.

Гость||

заполонили весь город эти жоповозы из ведер с гвоздями, что бы им побольше гвоздей и жезлов на пути

Гость||
+1

Что ж стояние на тротуаре 2000, давайте все ответственно подойдем к этому,им жаль денег на парковки,так пусть ежедневно платит штрафы,а горожанина,который прислал фото респект

Гость||

Заходи в любой двор - по-другому не ставят.

Гость||
-1

Вообще-то правильно ставят, давно понятно что так лучше всем.

Движение во дворе редкое, и проехать и пройти можно по дорожке спокойно. Это лучше чем когда машины стоят на дорожке, а пешеходы протискиваются мимо.

Гость||
-1

Всех сдал, гад!

Гость||

Гость писал(a):

Вообще-то правильно ставят, давно понятно что так лучше всем.
Расскажи поподробней, болезный, кому лучше.

Гость||

Гость писал(a):

Заходи в любой двор - по-другому не ставят.
Автомобилисты утратили связь с реальностей.

Гость||

Гость писал(a):

давно понятно что так лучше всем.
Это точно. Гораздо удобнее и пешеходам, и с колясками, и автомобилистам. Места свободного больше.

Гость||

Гость писал(a):

Это точно. Гораздо удобнее и пешеходам, и с колясками, и автомобилистам. Места свободного больше.
Отборный бред. Сразу видно влияние автодебилизации.

Гость||

Все эти негодники родом из деревни, а там отродясь не было такого понятия как тротуар. А теперь они живут в городе, но культура осталась на том же уровне. Есть предложение: создать целенаправленно мобильную группу из сотрудника ГИБДД и работника горадминистрации и чтобы они изо дня в день постоянно объезжали все дворы в Пензе и шрафовали нарушителей!

Гость||

А чему удивляться? У нас во дворе ул. Бородина,21 каждый день так.

Гость||

ГИБДД не работает:денег как грязи.....(и урок хороший)

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Имя: Гость
Комментарий:

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