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Автохамы

На пр-те Строителей водитель BMW припарковался не на своем месте

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Горожанин Александр прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» фотофакт нарушений правил парковки у магазина «Лента» в Арбекове.

В объектив камеры пензенца попал автомобиль BMW с госномером С888АО/58, оставленный водителем на месте для инвалида. Знак парковки, предназначенной для людей с ограниченными возможностями здоровья, размещен на асфальте.

По словам автора, снимок был сделан 5 августа в 11:33.

Согласно данным федерального реестра инвалидов, данная машина не эксплуатируется человеком с ограниченными возможностями здоровья и не используется для перевозки такового.

Ранее место для инвалида занял водитель иномарки с «красивыми номерами». Машину заметили на парковке возле ТЦ «Метросити» вечером 18 июля.

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Гость||

Ужас какой!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

автомобиль BMW с госномером С888АО/58, оставленный водителем на месте для инвалида
и чо может он и есть инвалид

Гость||

Гость писал(a):

и чо может он и есть инвалид
Специально для тебя ниже выделил важную для тебя часть новости.

Не благодари.

penzainform.ru писал(a):

Согласно данным федерального реестра инвалидов, данная машина не эксплуатируется человеком с ограниченными возможностями здоровья и не используется для перевозки такового.

Имя: Гость
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