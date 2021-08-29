На пр-те Строителей водитель BMW припарковался не на своем месте

29.08.2021 | 10:11

Горожанин Александр прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» фотофакт нарушений правил парковки у магазина «Лента» в Арбекове.

В объектив камеры пензенца попал автомобиль BMW с госномером С888АО/58, оставленный водителем на месте для инвалида. Знак парковки, предназначенной для людей с ограниченными возможностями здоровья, размещен на асфальте.

По словам автора, снимок был сделан 5 августа в 11:33.

Согласно данным федерального реестра инвалидов, данная машина не эксплуатируется человеком с ограниченными возможностями здоровья и не используется для перевозки такового.

Ранее место для инвалида занял водитель иномарки с «красивыми номерами». Машину заметили на парковке возле ТЦ «Метросити» вечером 18 июля.