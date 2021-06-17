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Автохамы

В объектив камеры попала аварийная ситуация на трассе в Чемодановке

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Участник пензенского паблика соцсети «ВКонтакте» поделился видеозаписью момента аварийной ситуации на трассе в Чемодановке Бессоновского района.

На кадрах, сделанных в среду, 16 июня, мокрая дорога в селе. Внезапно на встречную полосу выезжает большегруз. Вовремя затормозившему владельцу видеорегистратора удается избежать аварии.

«Белая «Шкода» с госномером К606СО/58 втиснулась между желтыми КамАЗами, в результате чего водителю второго грузовика пришлось применить экстренное торможение, которое привело к неуправляемому заносу», - пояснил автор поста.

Легковушка действительно стала причиной опасной ситуации. Ее водитель припарковался у остановочного павильона, а затем решил не ждать, пока дорога освободится, и втиснулся между двумя грузовиками.

«Она выехала, как маршрутка с остановки, включил поворотник и попер, как оперативная машина», - отметил комментатор.

Видео vk.com/sova_penza.

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