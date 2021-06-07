Голову напекло: на ул. Крупской сняли опасный поворот иномарки

07.06.2021 | 14:55

В Пензе неосмотрительность очередного водителя едва не привела к ДТП. Инцидент произошел на улице Циолковского. Запечатлевшие его кадры были сделаны в понедельник, 7 июня, в 8:30.

Запись появилась в социальной сети «ВКонтакте».

В ролике владелец видеорегистратора поворачивает с улицы Крупской на Циолковского. У Дома торговли он едва не сталкивается с иномаркой, которая секунду назад стояла на противоположной стороне улицы.

Безответственный автомобилист решил сделать поворот, чтобы попасть в полосу движения, по которой ехал владелец регистратора. Серьезного ДТП удалось избежать благодаря своевременному торможению.

«Солнце голову напекло», - прокомментировал видео пользователь.

Ранее опасный маневр водителя запечатлели на улице Павлушкина, в районе Пензмаша. Автомобиль с затонированными стеклами покидал второстепенную дорогу, не убедившись в том, что главная свободна. От столкновения удалось чудом уйти.

Видео vk.com/sova_penza.