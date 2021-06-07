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Автохамы

Голову напекло: на ул. Крупской сняли опасный поворот иномарки

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В Пензе неосмотрительность очередного водителя едва не привела к ДТП. Инцидент произошел на улице Циолковского. Запечатлевшие его кадры были сделаны в понедельник, 7 июня, в 8:30.

Запись появилась в социальной сети «ВКонтакте».

В ролике владелец видеорегистратора поворачивает с улицы Крупской на Циолковского. У Дома торговли он едва не сталкивается с иномаркой, которая секунду назад стояла на противоположной стороне улицы.

Безответственный автомобилист решил сделать поворот, чтобы попасть в полосу движения, по которой ехал владелец регистратора. Серьезного ДТП удалось избежать благодаря своевременному торможению.

«Солнце голову напекло», - прокомментировал видео пользователь.

Ранее опасный маневр водителя запечатлели на улице Павлушкина, в районе Пензмаша. Автомобиль с затонированными стеклами покидал второстепенную дорогу, не убедившись в том, что главная свободна. От столкновения удалось чудом уйти.

Видео vk.com/sova_penza.

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Гость||

Нормальный маневр.

Гость||

На прошлой неделе водитель КАМАЗа поленился притормозить перед таким же господином,результат был более впечетляющим.

Гость||

И кому же он помешал? Стукачи!

Имя: Гость
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