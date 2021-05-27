Сетевое издание|18+|Пятница|28 мая 2021|01:46
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Автохамы

Пензенцы не хотят «перелетать» через автомобили на улице Урицкого

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В рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru обратилась жительница областного центра Татьяна Юрьевна, которую возмущает поведение автомобилистов, превративших тротуар в место для парковки.

«Пока шла от гостиницы «Пенза» до улицы Максима Горького, это был третий автомобиль, перекрывший тротуар», - пожаловалась горожанка.

Она уточнила, что, не выдержав, сфотографировала нарушителя ПДД на камеру телефона. Это было 25 мая в 12:10. На снимке - Chevrolet Niva с госномером О663ХХ/58.

«За забором стройка, они, видно, приезжают туда и бросают свои авто как придется, а пешеходы, видимо, должны перелетать», - предположила Татьяна Юрьевна, рассчитывающая на понимание со стороны водителей в дальнейшем.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

рассчитывающая на понимание со стороны водителей в дальнейшем
Это шутка? 90 % пензенских автомобилистов неадекватны, невменяемы, неисправимы и оторваны от реального мира. ПДД и знаки для них пустое место. Пешеходы для них безумцы. А власти в их мирке должны им по гроб жизни бесплатные парковочные места везде, куда их принесёт нелёгкая. Никакого понимания со стороны водителей не было и не будет. Глупец кто ждёт какого-то понимания.

Гость||

Гость писал(a):

Никакого понимания со стороны водителей не было и не будет.
Дураки понимают только кнут. Пока штрафовать не начнут, такой бардак и будет.

Гость||

Гость писал(a):

Пока штрафовать не начнут, такой бардак и будет.
сто процентов, выть и платить, только так дойдет

Гость||

Когда говоришь или пишешь какие то неприятные(обидные) для людей вещи, поставь мысленно себя на его место. На снимке видно что для нормального(адекватного) пешехода проход вполне свободен. Не на паровозе же в конце концов. А вот автомобильных стоянок в городе катастрофически не хватает особенно в центре города. Руководству наплевать, они лучше газончик посадят(как это сделано напротив места где сделан этот снимок) Человек работает на этой стройке(наверняка) а живет уж явно не в городе. Где предлагаете ему машину поставить. Люди будьте немного толерантнее что ли. Ведь по снимку видно что и место пройти пешеходу с мешком и с коляской проехать можно. Ну а бабулю приглашаю в город "Спутник" где не пешеходы не автомобилисты друг другу не мешают.А благодарность надо адресовать нашим архитекторам которые забыли на улице Урицкого предусмотреть автостоянки от слова "вообще".

Гость||

Запретить просто, а чтобы решить проблему надо поднапрячься.

Гость||

Как это на Урицкого,нет парковок?А под Измайловским мостом ,сколько места,кстати бесплатного,рядом таже гост.Пенза,сколько места,но придётся пешком пройти 50 м,а это для нашего обывателя,конечно много

Гость||

Гость писал(a):

А под Измайловским мостом
Под Леонидовским путепроводом.

Гость||

Гость писал(a):

Под Леонидовским путепроводом.
Под Шнаевской эстакадой

Имя: Гость
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