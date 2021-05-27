Пензенцы не хотят «перелетать» через автомобили на улице Урицкого

27.05.2021 | 16:39

В рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru обратилась жительница областного центра Татьяна Юрьевна, которую возмущает поведение автомобилистов, превративших тротуар в место для парковки.

«Пока шла от гостиницы «Пенза» до улицы Максима Горького, это был третий автомобиль, перекрывший тротуар», - пожаловалась горожанка.

Она уточнила, что, не выдержав, сфотографировала нарушителя ПДД на камеру телефона. Это было 25 мая в 12:10. На снимке - Chevrolet Niva с госномером О663ХХ/58.

«За забором стройка, они, видно, приезжают туда и бросают свои авто как придется, а пешеходы, видимо, должны перелетать», - предположила Татьяна Юрьевна, рассчитывающая на понимание со стороны водителей в дальнейшем.