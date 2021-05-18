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Автохамы

На ул. Калинина торопливый водитель «умчался вдаль по встречной»

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Горожанин прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru видео с торопливым водителем на улице Калинина.

Нарушитель попал в объектив видеорегистратора. На кадрах - автомобиль Chevrolet с госномером Р044ЕО/58, водитель которого едет в сторону центра. На пересечении улиц Чкалова и Калинина он решил не ждать и объехал машины, неспешно двигавшиеся за автобусом.

Обгон водитель иномарки совершил по левой полосе, проигнорировав то, что она предназначена для движения в другом направлении.

«После чего умчался вдаль по встречной полосе», - закончил автор кадров.

Он добавил, что нарушение было зафиксировано 15 мая в 11:28.

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Гость||

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Гость||

Козла погасить!

Гость||

Он копил на это шевроле 100 тысяч лет, а вы запрещаете ему ездить по встречке)))))))))

Имя: Гость
Комментарий:

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