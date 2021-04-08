Сетевое издание|18+|Четверг|8 апр 2021|17:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Снег |

Автохамы

В Пензе оштрафовали водителя, в которого едва не врезался троллейбус

Печать

В Пензе привлекли к ответственности водителя автомобиля Hyundai, который чудом избежал ДТП с троллейбусом.

Инцидент произошел на проспекте Победы 30 марта. Его зафиксировал регистратор одного из автомобилистов, поделившегося записью с подписчиками группы «АВТОХАМ ПЕНЗА» во «ВКонтакте».

Автор ролика ехал по проспекту Победы в направлении из центра города. В районе колледжа транспортных технологий он опередил Hyundai.

Машины остановились у светофора, установленного перед выездом с территории троллейбусного депо. Однако водитель Hyundai продолжил движение на запрещающий сигнал, и в него едва не врезался троллейбус.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области 8 апреля сообщили, что водитель установлен - это женщина 1987 года рождения.

«За данное нарушение автовладелице назначено административное наказание по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ в виде штрафа в размере 1 000 рублей», - уточнили в ГИБДД.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Наказать глупомордую водятлиху по полной! И так троллейбусов не осталось, последние на ладан дышат.

Гость||

А за выезд на встречку?

Гость||

Мнoго жeнщин хoтят сeксa на одну нoчь. Все они собраны на одном сайте и ждут члeнa для жосткого тpаxа. Все анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ----- http://srt.vg/trax

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте