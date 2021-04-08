В Пензе оштрафовали водителя, в которого едва не врезался троллейбус

08.04.2021 | 16:10

В Пензе привлекли к ответственности водителя автомобиля Hyundai, который чудом избежал ДТП с троллейбусом.

Инцидент произошел на проспекте Победы 30 марта. Его зафиксировал регистратор одного из автомобилистов, поделившегося записью с подписчиками группы «АВТОХАМ ПЕНЗА» во «ВКонтакте».

Автор ролика ехал по проспекту Победы в направлении из центра города. В районе колледжа транспортных технологий он опередил Hyundai.

Машины остановились у светофора, установленного перед выездом с территории троллейбусного депо. Однако водитель Hyundai продолжил движение на запрещающий сигнал, и в него едва не врезался троллейбус.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области 8 апреля сообщили, что водитель установлен - это женщина 1987 года рождения.

«За данное нарушение автовладелице назначено административное наказание по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ в виде штрафа в размере 1 000 рублей», - уточнили в ГИБДД.