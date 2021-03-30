В Пензе иномарка чудом избежала ДТП с троллейбусом

30.03.2021 | 11:15

В Пензе водитель иномарки едва не спровоцировал ДТП с участием троллейбуса. Инцидент произошел на проспекте Победы, предположительно утром во вторник, 30 марта.

Видео, записанное автомобильным регистратором, выложил один из участников группы «АВТОХАМ ПЕНЗА» во «ВКонтакте».

Автор ролика ехал по проспекту Победы в направлении из центра города. В районе колледжа транспортных технологий он опередил Hyundai.

Машины остановились на светофоре, установленном перед выездом с территории троллейбусного депо. Однако водитель Hyundai продолжил движение на запрещающий сигнал, и в него едва не врезался троллейбус.

«Солнцем напекло!» - прокомментировал увиденное автор поста.

«Рыжий на светофор не смотрит, поднять - подняли, а разбудить забыли. Сейчас бы рогатый его подвинул бы», - написал второй участник группы.