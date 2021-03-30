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Автохамы

В Пензе иномарка чудом избежала ДТП с троллейбусом

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В Пензе водитель иномарки едва не спровоцировал ДТП с участием троллейбуса. Инцидент произошел на проспекте Победы, предположительно утром во вторник, 30 марта.

Видео, записанное автомобильным регистратором, выложил один из участников группы «АВТОХАМ ПЕНЗА» во «ВКонтакте».

Автор ролика ехал по проспекту Победы в направлении из центра города. В районе колледжа транспортных технологий он опередил Hyundai.

Машины остановились на светофоре, установленном перед выездом с территории троллейбусного депо. Однако водитель Hyundai продолжил движение на запрещающий сигнал, и в него едва не врезался троллейбус.

«Солнцем напекло!» - прокомментировал увиденное автор поста.

«Рыжий на светофор не смотрит, поднять - подняли, а разбудить забыли. Сейчас бы рогатый его подвинул бы», - написал второй участник группы.

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Гость||

Обычный дикий буртас, что тут такого, они так все ездят.

Гость||

Гость писал(a):

Обычный дикий буртас, что тут такого, они так все ездят.
А ты кто такая??? обзовись милая леди!

Гость||

Гость писал(a):

Обычный дикий буртас, что тут такого, они так все ездят.

А ты кто такая??? обзовись милая леди!

У неё мама с папой коренные буртасы, а она отрицает свою принадлежность к этому народу

Гость||

Я мордовка коренная, и что? Вонючки свои прикройте.

Гость||

Извените был с похмелья трубы горели

Гость||

И красный давно горит, и троллейбус трудно не заметить. Зачем рисковать?

Гость||

тёлка за рулём была полюбому

Гость||

Гость писал(a):

Я мордовка коренная,
Буртасиха ты...

Гость||

Это когда мыслями уже повернул))) Неожидал красного счета...

Имя: Гость
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