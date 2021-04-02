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Автохамы

В Пензе «Приора» объехала затор по встречной полосе путепровода

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Пензенцы осудили автомобилиста, объехавшего затор на дороге с грубым нарушением ПДД.

Запись видеорегистратора, на которой запечатлен инцидент, выложил один из участников городского водительского сообщества во «ВКонтакте». Предположительно, она была сделана вечером в четверг, 1 апреля.

«Самый «умный», - констатировал автор публикации.

На кадрах - проспект Победы. Владелец регистратора ехал от Монумента воинской и трудовой славы пензенцев в сторону колледжа транспортных технологий. Движение в противоположном направлении было затруднено. На путепроводе в районе улицы Беляева навстречу автору видео вылетела легковая машина (предположительно, «Приора»). Ее водитель проехал развязку по встречной полосе.

«Жалко, что бульдозер навстречу ему не попался», - посетовал один из комментаторов. Другой отметил, что в подобной ситуации намеренно не стал бы избегать ДТП.

«Может, он из Японии или Британии приехал», - пошутил третий, намекая на левостороннее движение в этих странах. «На «Приоре», - посмеялся в ответ четвертый.

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Гость||

блингдя я был .прямо бы в морду заехал бы ему ,бампер мне надо с капотом поменять ..а тут такой жанс..тазобрак давай еще а.., согласен на любой мост..

Гость||

Эт не вчерашний кайен на тротуаре, быстро найдут (не смотря на то что на видео номера не видно)!

Гость||

к парню своему торопился, ну а как еще объяснить?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Приора
это диагноз

Гость||

Это он в знак протэста! Выпускай ололошеньку! А то будет как тогда!

Гость||

А вы говорите водители такие же люди. Идиоты они!

Гость||

Номера грязные, еду как хочу и никто меня не накажет. Идите в жопу, ясно?

Гость||

Номера грязные, еду как хочу и никто меня не накажет. Идите в жопу, ясно?

Гость||

С похмелья, трубы горят, руки дрожат, спешил стакашок хлопнуть. Понять и простить.

Имя: Гость
Комментарий:

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