В Пензе «Приора» объехала затор по встречной полосе путепровода

Пензенцы осудили автомобилиста, объехавшего затор на дороге с грубым нарушением ПДД.
Запись видеорегистратора, на которой запечатлен инцидент, выложил один из участников городского водительского сообщества во «ВКонтакте». Предположительно, она была сделана вечером в четверг, 1 апреля.
«Самый «умный», - констатировал автор публикации.
На кадрах - проспект Победы. Владелец регистратора ехал от Монумента воинской и трудовой славы пензенцев в сторону колледжа транспортных технологий. Движение в противоположном направлении было затруднено. На путепроводе в районе улицы Беляева навстречу автору видео вылетела легковая машина (предположительно, «Приора»). Ее водитель проехал развязку по встречной полосе.
«Жалко, что бульдозер навстречу ему не попался», - посетовал один из комментаторов. Другой отметил, что в подобной ситуации намеренно не стал бы избегать ДТП.
«Может, он из Японии или Британии приехал», - пошутил третий, намекая на левостороннее движение в этих странах. «На «Приоре», - посмеялся в ответ четвертый.
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блингдя я был .прямо бы в морду заехал бы ему ,бампер мне надо с капотом поменять ..а тут такой жанс..тазобрак давай еще а.., согласен на любой мост..