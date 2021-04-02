В Пензе «Приора» объехала затор по встречной полосе путепровода

02.04.2021 | 10:21

Пензенцы осудили автомобилиста, объехавшего затор на дороге с грубым нарушением ПДД.

Запись видеорегистратора, на которой запечатлен инцидент, выложил один из участников городского водительского сообщества во «ВКонтакте». Предположительно, она была сделана вечером в четверг, 1 апреля.

«Самый «умный», - констатировал автор публикации.

На кадрах - проспект Победы. Владелец регистратора ехал от Монумента воинской и трудовой славы пензенцев в сторону колледжа транспортных технологий. Движение в противоположном направлении было затруднено. На путепроводе в районе улицы Беляева навстречу автору видео вылетела легковая машина (предположительно, «Приора»). Ее водитель проехал развязку по встречной полосе.

«Жалко, что бульдозер навстречу ему не попался», - посетовал один из комментаторов. Другой отметил, что в подобной ситуации намеренно не стал бы избегать ДТП.

«Может, он из Японии или Британии приехал», - пошутил третий, намекая на левостороннее движение в этих странах. «На «Приоре», - посмеялся в ответ четвертый.