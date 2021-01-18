Окружили: жителям дома на ул. Бородина мешают водители

18.01.2021 | 10:15

В Пензе дом № 19 на улице Бородина окружают припаркованные автомобили. С жалобой на водителей, которые мешают передвигаться по двору, в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» обратился местный житель.

Автовладельцы оставляют свой транспорт не только на придомовой территории, но и близко к зданию, поэтому жильцам сложно выйти из подъездов.

«Вся придомовая территория заставлена машинами. Даже у торца машины паркуют вплотную к стене», - написал горожанин.

На снимках, сделанных в 9:17 и 9:15 16 января, можно видеть заваленные снегом легковушки, которые владельцы оставили под окнами.