В центре Пензы торопливые водители попали в объектив камеры

14.01.2021 | 09:47

В четверг, 14 января, горожанин прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» видеофакт нарушений правил дорожного движения двумя автомобилистами.

Проигноривших ПДД автолюбителей мужчина запечатлел в 20:11 13 января на пересечении улиц Красной и Кураева в Пензе. Нарушения были совершены одно за другим, с разницей в несколько секунд.

Первый водитель, управлявший Toyota с госномером В321ВА/790, обогнал ожидавшего зеленого света владельца регистратора, выехал за стоп-линию. После, дождавшись, когда перекресток очистится от другого транспорта, он не стал дожидаться разрешающего сигнала светофора, и проехал дальше.

Следом за ним появился водитель легковушки с госномером М001АВ/58. На красный свет он двигаться не стал, однако стоп-линию словно не заметил.