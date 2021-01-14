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Автохамы

В центре Пензы торопливые водители попали в объектив камеры

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В четверг, 14 января, горожанин прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» видеофакт нарушений правил дорожного движения двумя автомобилистами.

Проигноривших ПДД автолюбителей мужчина запечатлел в 20:11 13 января на пересечении улиц Красной и Кураева в Пензе. Нарушения были совершены одно за другим, с разницей в несколько секунд.

Первый водитель, управлявший Toyota с госномером В321ВА/790, обогнал ожидавшего зеленого света владельца регистратора, выехал за стоп-линию. После, дождавшись, когда перекресток очистится от другого транспорта, он не стал дожидаться разрешающего сигнала светофора, и проехал дальше.

Следом за ним появился водитель легковушки с госномером М001АВ/58. На красный свет он двигаться не стал, однако стоп-линию словно не заметил.

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Гость||

на тойоте лишать пожизненно...

на бэхе хоть мозгов хватило на красный не ехать...

Гость||

Если очень хочется, то можно!:)

Гость||

Никого не лишать.Предупредить.

Гость||

Стучать у нас в крови,как показала вся история.

Гость||

Гость писал(a):

Стучать у нас в крови,как показала вся история.
Они же никому не помешали да?

Гость||

Гость писал(a):

Стучать у нас в крови,как показала вся история.
И это хорошо, на пользу стране.

Гость||

Всем надо слать на таких умников видео. Охамели совсем эти "хозяева жизни".

Имя: Гость
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