На ул. Некрасова водитель чудом ушел от столкновения с «Грантой»

26.11.2020 | 16:20

Пензенский автомобилист поделился с пользователями социальной сети «ВКонтакте» кадрами дорожного происшествия на улице Некрасова в областном центре.

Около 16:25 в среду, 25 ноября, видеорегистратор запечатлел «Ладу-Гранту», водитель которой повернул на улицу перед автором кадров и двигался по крайней правой полосе.

Через мгновение автомобилист включает поворотник, заявляя о намерении сделать поворот налево из своей полосы, чтобы попасть на внутриквартальную дорогу. Владелец видеорегистратора, двигавшийся в левой полосе, чудом успевает притормозить и избежать столкновения, пропустив создавшего аварийную ситуацию водителя.

Ситуация позабавила автора поста. Кадры он назвал «Жигули - это машина» и посоветовал пользователями смотреть ролик со звуком.

«На этой улице вся проблема - в отсутствии знаков движения по полосам. Если там никогда не ездил и не знаешь политики, обязательно поедешь не по своей полосе, особенно со стороны улицы Пушкина. Что, так сложно установить знаки или нарисовать двойную сплошную?», «Видимо, безопасно в нашем городе передвигаться исключительно на танке, но слишком накладно», - посетовали под постом комментаторы.

Видео vk.com/avtohampenza.