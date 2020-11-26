На ул. Некрасова водитель чудом ушел от столкновения с «Грантой»

Пензенский автомобилист поделился с пользователями социальной сети «ВКонтакте» кадрами дорожного происшествия на улице Некрасова в областном центре.
Около 16:25 в среду, 25 ноября, видеорегистратор запечатлел «Ладу-Гранту», водитель которой повернул на улицу перед автором кадров и двигался по крайней правой полосе.
Через мгновение автомобилист включает поворотник, заявляя о намерении сделать поворот налево из своей полосы, чтобы попасть на внутриквартальную дорогу. Владелец видеорегистратора, двигавшийся в левой полосе, чудом успевает притормозить и избежать столкновения, пропустив создавшего аварийную ситуацию водителя.
Ситуация позабавила автора поста. Кадры он назвал «Жигули - это машина» и посоветовал пользователями смотреть ролик со звуком.
«На этой улице вся проблема - в отсутствии знаков движения по полосам. Если там никогда не ездил и не знаешь политики, обязательно поедешь не по своей полосе, особенно со стороны улицы Пушкина. Что, так сложно установить знаки или нарисовать двойную сплошную?», «Видимо, безопасно в нашем городе передвигаться исключительно на танке, но слишком накладно», - посетовали под постом комментаторы.
Видео vk.com/avtohampenza.
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Оба - те еще водятлы. Один не разобрался в количестве полос и решил из правой повернуть налево. Второй видя включившийся поворотник принципиально ускорился и не стал притормаживать.