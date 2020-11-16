В Арбекове водитель выехал с парковки нестандартным способом

16.11.2020 | 11:40

В понедельник, 16 ноября, горожанин прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru видео, запечатлевшее проезд по пешеходному переходу водителя грузовика. Нарушение произошло у Арбековского рынка.

На кадрах автомобилист выезжает со стоянки по зебре. В тот момент, когда грузовик оказывается на переходе, для пешеходов загорается разрешенный сигнал. Водитель поворачивает направо и останавливается, видимо в ожидании проезда.

Автор ролика не указал, когда были сделаны кадры. Госномер транспортного средства разобрать невозможно.

«Пешеходный переход у Арбековского рынка. На той стороне забегаловки и закусочные на любой вкус и соответственно хаотическая парковка. Хаотическая она потому, что она есть и вроде как предусмотрена, ведь бордюр вдоль дороги клали так, чтобы машины могли заехать, но нет ни разметки, ни знаков, ничего, что может регламентировать способ парковки и движения по ней. Но даже несмотря на это, каким (слов приличных нет) надо быть, чтобы заезжать и съезжать с нее через пешеходный переход», - резюмировал пензенец.