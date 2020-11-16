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Автохамы

В Арбекове водитель выехал с парковки нестандартным способом

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В понедельник, 16 ноября, горожанин прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru видео, запечатлевшее проезд по пешеходному переходу водителя грузовика. Нарушение произошло у Арбековского рынка.

На кадрах автомобилист выезжает со стоянки по зебре. В тот момент, когда грузовик оказывается на переходе, для пешеходов загорается разрешенный сигнал. Водитель поворачивает направо и останавливается, видимо в ожидании проезда.

Автор ролика не указал, когда были сделаны кадры. Госномер транспортного средства разобрать невозможно.

«Пешеходный переход у Арбековского рынка. На той стороне забегаловки и закусочные на любой вкус и соответственно хаотическая парковка. Хаотическая она потому, что она есть и вроде как предусмотрена, ведь бордюр вдоль дороги клали так, чтобы машины могли заехать, но нет ни разметки, ни знаков, ничего, что может регламентировать способ парковки и движения по ней. Но даже несмотря на это, каким (слов приличных нет) надо быть, чтобы заезжать и съезжать с нее через пешеходный переход», - резюмировал пензенец.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

очередной очек, незнающий, что к месту погрузки разгрузки грузовой транспорт может ехать по тротуару.

Гость||

Гость писал(a):

очередной очек, незнающий, что к месту погрузки разгрузки грузовой транспорт может ехать по тротуару.
Вот только через пешеходный переход водитель ездить не имеет права.

Гость||

Гость писал(a):

очередной очек, незнающий, что к месту погрузки разгрузки грузовой транспорт может ехать по тротуару.
Вот только через пешеходный переход водитель ездить не имеет права.

Гость||

так там остальные жоповозки поехали на красный.

Гость||

Дичьё

Гость||

если нет другого выезда, то имеет

Гость||

Гость писал(a):

Гость|16.11.2020 12:13|

если нет другого выезда, то имеет

Вот такие дебилы и давят людей на тротуарах. Недели две назад там пенсионерку вот такой дикий сбил насмерть

Гость||

Автор предлагает ему по всему рынку по толпе проехаться в поисках выхода? Пешеходы были на переходе?

Гость||

Гость писал(a):

Вот такие дебилы и давят людей на тротуарах. Недели две назад там пенсионерку вот такой дикий сбил насмерть
а ты решил исправить ситуацию что ли?

Гость||

Гость писал(a):

Вот такие дебилы и давят людей на тротуарах. Недели две назад там пенсионерку вот такой дикий сбил насмерть
каждый день что то происходит, дебилов много, и фотоочков, снимающих хрень стало много. Ты где был, когда на проспекте на финике прилетел на парковку?

Гость||

Гость писал(a):

Вот такие дебилы и давят людей на тротуарах. Недели две назад там пенсионерку вот такой дикий сбил насмерть

каждый день что то происходит, дебилов много, и фотоочков, снимающих хрень стало много. Ты где был, когда на проспекте на финике прилетел на парковку?

Тише, тише, диван развалится.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В АрбековЕ водитель выехал с парковки нестандартным способом
В этой вашей АрбековЕ такое постоянно происходит. К счастью жители Пензы живут в АрбековО.

Гость||

Гость писал(a):

К счастью жители Пензы живут в АрбековО.
Ага и исправляют Лермонтова не "про день БородинА", а "про день БородинО".

Гость||

Это по всему городу так делают.Нормально че этож пенза.

Имя: Гость
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