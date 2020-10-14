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Автохамы

На развязке на Севере водитель ВАЗа совершил рискованный поворот

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В среду, 14 октября, горожанин Андрей прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru видеофакт нарушений правил дорожного движения на развязке у «Петушка».

Видеорегистратор пензенца запечатлел ВАЗ-2115 с госномером Р745МО/58, водитель которого остановился у поворота с трассы М5 перед проезжей частью, движение на которой разрешено только направо, в областной центр.

Однако сидевший за рулем проигнорировал правило и повернул налево, через сплошные линии и островки безопасности.

Шокированный автор кадров не нашел слов для описания поведения водителя «пятнашки», отметив, что такие автомобилисты рискуют не только собой, но и другими участниками движения.

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