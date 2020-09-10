В Пензе водитель такси заметался по дороге и едва не устроил ДТП

10.09.2020 | 09:38

Водитель автомобиля с символикой «Яндекс.Такси» едва не спровоцировал ДТП в Пензе.

Инцидент произошел вечером в среду, 9 сентября, на улице Рахманинова. Видеозаписью, на которой запечатлен опасный маневр таксиста, поделился участник группы «АВТОХАМ|Авто Пенза|ДТП|Водители» во «ВКонтакте».

Автомобиль с видеорегистратором двигался по Рахманинова в направлении центра города. Не доезжая до магазина «Крокус», он догнал машину «Яндекс.Такси». Ее водитель притормозил перед пешеходным переходом с включенными указателями левого поворота. Такси начало поворачивать, но затем вернулось на правую полосу, едва не подставив под удар переднюю боковую часть кузова.

Транспортным средствам удалось разъехаться. Такси припарковалось у магазина, автор видео продолжил движение.

В комментариях автомобилисты посмеялись над маневром легковушки.

«Ну заказ неожиданно прилетел, понимать надо и быть готовым ко всему», - сыронизировал один из интернет-пользователей.

Другие пришли к выводу, что подобные явления на пензенских дорогах не редкость.