В Пензе водитель такси заметался по дороге и едва не устроил ДТП

Водитель автомобиля с символикой «Яндекс.Такси» едва не спровоцировал ДТП в Пензе.
Инцидент произошел вечером в среду, 9 сентября, на улице Рахманинова. Видеозаписью, на которой запечатлен опасный маневр таксиста, поделился участник группы «АВТОХАМ|Авто Пенза|ДТП|Водители» во «ВКонтакте».
Автомобиль с видеорегистратором двигался по Рахманинова в направлении центра города. Не доезжая до магазина «Крокус», он догнал машину «Яндекс.Такси». Ее водитель притормозил перед пешеходным переходом с включенными указателями левого поворота. Такси начало поворачивать, но затем вернулось на правую полосу, едва не подставив под удар переднюю боковую часть кузова.
Транспортным средствам удалось разъехаться. Такси припарковалось у магазина, автор видео продолжил движение.
В комментариях автомобилисты посмеялись над маневром легковушки.
«Ну заказ неожиданно прилетел, понимать надо и быть готовым ко всему», - сыронизировал один из интернет-пользователей.
Другие пришли к выводу, что подобные явления на пензенских дорогах не редкость.
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