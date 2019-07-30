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Глас народа | Пензенцы обсуждают «свинский поступок» пассажира «Лады-Гранты»

30.07.2019|09:09
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С вечера понедельника, 29 июля, пензенцы в соцсети обсуждают нехороший поступок пассажира «Лады-Гранты». О нем рассказала женщина, на глазах которой все и произошло.

«Все ругают правительство. Интересно, это оно заставляет людей быть свиньями? Сегодня (29 июля. - Прим. ред.) видела, как за рулем ехала женщина, рядом сидел мужчина, открыл окно и выбросил пластиковую бутылку, как будто это так и должно быть и это норма! Рядом парк, где гуляют дети, с другой стороны лес - красивая природа! Так хотелось поднять бутылку и кинуть в лобовое!» - высказалась горожанка.

Большинство пользователей сошлись во мнении, что поступок действительно свинский, некоторые привели в пример случаи из своей жизни.

«Однажды на стоянке «Суворовского» парень в БМВ из окна выбросил бутылку, так она прилетела обратно в салон, но уже на заднее сиденье. Неоднократно таким свиньям в машины их же де...мо возвращала», - рассказала одна из пензячек.

«Тут на днях видел кроссовер, то ли лексус, то ли тойота. Мужик протирал окно влажными салфетками и кидал в окно. Видимо, из одной помойки вылезли», - вспомнил другой комментатор.

«Таков менталитет, это у нас в крови!», «Свиней всегда было много. К сожалению», - пришли к выводу пользователи.

Еще один комментатор сделал акцент на том, что не стоит по некоторым нерадивым гражданам судить обо всем городе: «Ребята, по сравнению с Саратовом, да простит меня родной город и народ, Пенза просто очень чистая. А свинки невоспитанные попадаются, да».

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Гость|30.07.2019 09:19|

во всем виноваты жрецы .бутылку придать огню или переработке, нечистую...

Гость|30.07.2019 09:32|

Дурачок комментирует

Гость|30.07.2019 09:35|

penzainform.ru писал(a):

быть свиньями?
а чем вам свинья не нравится умное животное.

Гость|30.07.2019 09:37|

penzainform.ru писал(a):

видела, как за рулем ехала женщина, рядом сидел мужчина, открыл окно и выбросил пластиковую бутылку,
и чо конец помыл рот прополоскала и все бутылка не нужна

Гость|30.07.2019 09:38|

Согласен. С такими людьми никакое правительство и никакие дворники не справятся. И даже владение лексусом не делает человека культурным в отношении мусора и природы.

Гость|30.07.2019 09:39|

Влажными салфетками плохо протирать - разводы остаются. Надо плюнуть и сухой растереть.

Гость|30.07.2019 09:44|

penzainform.ru писал(a):

Все ругают правительство. Интересно, это оно заставляет людей быть свиньями?
Такие свиньи заслуживают такое правительство.

Гость|30.07.2019 09:46|

Гость писал(a):

заслуживают такое правительство
Какое такое?

Гость|30.07.2019 10:02|

Гость писал(a):

Какое такое?
На которое жалуются.

Гость|30.07.2019 10:08|

Гость писал(a):

На которое жалуются.
А дурачки -они всегда на что-то жалуются, не принимай внимание.

Гость|30.07.2019 10:18|

а еще дурнее ,это те комментаторы ,которые пишут всякую хрень .на секс тематику,озабоченные что ли?,или своими скудными умишками,только это и могут писать,дальше мысли ускользать начинают.

Гость|30.07.2019 10:39|

А я однажды в такой гранте чуть не забеременела

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