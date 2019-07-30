30.07.2019 | 09:09

С вечера понедельника, 29 июля, пензенцы в соцсети обсуждают нехороший поступок пассажира «Лады-Гранты». О нем рассказала женщина, на глазах которой все и произошло.

«Все ругают правительство. Интересно, это оно заставляет людей быть свиньями? Сегодня (29 июля. - Прим. ред.) видела, как за рулем ехала женщина, рядом сидел мужчина, открыл окно и выбросил пластиковую бутылку, как будто это так и должно быть и это норма! Рядом парк, где гуляют дети, с другой стороны лес - красивая природа! Так хотелось поднять бутылку и кинуть в лобовое!» - высказалась горожанка.

Большинство пользователей сошлись во мнении, что поступок действительно свинский, некоторые привели в пример случаи из своей жизни.

«Однажды на стоянке «Суворовского» парень в БМВ из окна выбросил бутылку, так она прилетела обратно в салон, но уже на заднее сиденье. Неоднократно таким свиньям в машины их же де...мо возвращала», - рассказала одна из пензячек.

«Тут на днях видел кроссовер, то ли лексус, то ли тойота. Мужик протирал окно влажными салфетками и кидал в окно. Видимо, из одной помойки вылезли», - вспомнил другой комментатор.

«Таков менталитет, это у нас в крови!», «Свиней всегда было много. К сожалению», - пришли к выводу пользователи.

Еще один комментатор сделал акцент на том, что не стоит по некоторым нерадивым гражданам судить обо всем городе: «Ребята, по сравнению с Саратовом, да простит меня родной город и народ, Пенза просто очень чистая. А свинки невоспитанные попадаются, да».