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Автохамы

Водители продолжают нарушать правила на улице Суворова

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Некоторые пензенские автомобилисты пренебрегают правилами дорожного движения у торгово-ярмарочного комплекса «Красные холмы» на улице Суворова, 92.

Нарушителей зафиксировал регистратор бдительного горожанина, обратившегося в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru. Запись была сделана 4 ноября в 13:10.

По словам мужчины, сразу несколько водителей, двигавшихся перед ним по левой полосе со стороны улицы Кулакова, друг за другом через две сплошные линии повернули налево к парковке.

«Им так удобно и плевать на правила и остальных участников дорожного движения! Замыкающий эту колонну даже не смог включить поворотник», - отметил автор, имея в виду Nissan Qashqai с госномером С157ХН/58.

Этот участок улицы Суворова много раз фигурировал в новостях. До того как в 2019 году там изменилась разметка, и поворот налево к стоянке, и выезд с нее в направлении Володарского были разрешены.

Недовольные запретом жители Пензы неоднократно при помощи черной краски превращали двойную сплошную в прерывистую. «Фокусников» грозились привлечь к административной ответственности.

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