Парковку для инвалидов у «Ленты» на ГПЗ заняли нарушители

Пензенец сфотографировал четырех нарушителей правил парковки у ТЦ «Лента» на улице Антонова. Снимками он поделился в социальной сети «ВКонтакте» в субботу, 9 мая.
«Хамство», - так горожанин назвал свой пост.
На фото можно видеть парковку для инвалидов. Оставленные там автомобили, судя по отсутствию требуемого знака на лобовом и заднем ветровом стеклах, не принадлежат людям с ограниченными возможностями здоровья.
В кадр пензенца попали автомобили «Лада» (госномер В296ХН/58), Hyundai Tucson (Р068СУ/58), Hyundai Santa Fe (С249СХ/102) и Volkswagen Passat (М002КК/58).
«Ну раз встали, наверняка болеют. Выздоравливайте», «Там всегда так», «Да, у этой «Ленты» всегда так стоят. Я, когда подъезжаю, думаю: ну вот, инвалиды умственного труда приехали», - прокомментировали пользователи.
Один из горожан поделился мнением, что нарушений не будет, если места на стоянке правильно распределить.
«Вот мне понравилось, как по уму сделали у ТЦ «Зима» парковку для инвалидов - не у самого входа, поэтому там практически никто не нарушает», - написал он.
Фото vk.com/avtohampenza.
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Так поправки в КоАП же приняли, что фото и видео с телефонов и планшетов в качестве доказательства не принимаются, только со стационарных камер фиксации! Вот фотодятлы теперь взвоють!))))))