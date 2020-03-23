23.03.2020 | 13:26

В воскресенье, 22 марта, горожанин Игорь прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru видео, запечатлевшее загадочное поведение автомобилиста на улице Терновского.

Ролик был сделан 21 марта в 13:14. В объектив видеорегистратора пензенца попал автомобиль Kia с госномером Р264СМ/58, водитель которого решил обратить на себя внимание.

«Во время движения мешал проезду, притормаживая и перестраиваясь по рядам», - прокомментировал кадры Игорь.

Через минуту водителю надоело препятствовать проезду владельца регистратора, и он прибавил скорость. Смысл этих маневров остался для горожанина загадкой.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.