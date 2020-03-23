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Автохамы | Пензенец снял на видео загадочные маневры Kia на ул. Терновского

23.03.2020|13:26
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В воскресенье, 22 марта, горожанин Игорь прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru видео, запечатлевшее загадочное поведение автомобилиста на улице Терновского.

Ролик был сделан 21 марта в 13:14. В объектив видеорегистратора пензенца попал автомобиль Kia с госномером Р264СМ/58, водитель которого решил обратить на себя внимание.

«Во время движения мешал проезду, притормаживая и перестраиваясь по рядам», - прокомментировал кадры Игорь.

Через минуту водителю надоело препятствовать проезду владельца регистратора, и он прибавил скорость. Смысл этих маневров остался для горожанина загадкой.

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Гость|23.03.2020 13:37|

Всё просто. Там ехал петушара и в голову себя долбил.

Гость|23.03.2020 13:44|

Его срочно за ноздри нужно притащить на развязку,пока не по-убирали, при въезде в город с М5,в сторону ахуновского переезда.Пусть олень посмотрит,что с его стадом стало.

Гость|23.03.2020 13:45|

камеры там надо ставить!

Чтобы штрафовать тех, кто поворачивает налево не из левого ряда.

Для дебилов будет открытием, что по ПДД, совершая поворот из левого ряда в этом месте, можно занять ЛЮБУЮ полосу, и пох кто там из правого ряда повернул.

Такая же фигня на перекрестке Терновского-Ростовская. Там ПОЛОВИНА народа поворачивает налево из правого ряда и УВЕРЕНА в своей правоте!

Гость|23.03.2020 13:45|

Рекламировал свой зад?

Гость|23.03.2020 13:49|

Гость писал(a):

камеры там надо ставить!

Чтобы штрафовать тех, кто поворачивает налево не из левого ряда.

Для дебилов будет открытием, что по ПДД, совершая поворот из левого ряда в этом месте, можно занять ЛЮБУЮ полосу, и пох кто там из правого ряда повернул.

Такая же фигня на перекрестке Терновского-Ростовская. Там ПОЛОВИНА народа поворачивает налево из правого ряда и УВЕРЕНА в своей правоте!

К сожалению для них не будут открытием ПДД

Такие ездят по понятиям и правилу #никому_не_помешал.

И даже в случае ДТП будут уверены что правы и ПДД не существует

Гость|23.03.2020 13:51|

Гость писал(a):

Рекламировал свой зад?
Жалко сзади не Урал.

Гость|23.03.2020 14:03|

Игорь, видимо вы чем-то насолили данному водителю.

Гость|23.03.2020 14:03|

Да это же учитель. Сэнсэй жопу подставлял, по жизни привычка.

Гость|23.03.2020 14:12|

Гость писал(a):

Игорь, видимо вы чем-то насолили данному водителю.
ага, тем, что ехал строго по ПДД, в отличии от наглеца жопоголового.

Гость|23.03.2020 14:19|

Под вирусом

Гость|23.03.2020 14:48|

За что-то корейцевод решил проучить Игоря. Может где-то не пропустил или ехал слишком медленно...цирк, конечно.

Гость|23.03.2020 14:52|

от безделья что только не снимешь, так весь город ездит. В деревне-терновке только так и ездят

Имя: Гость
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