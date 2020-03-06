06.03.2020 | 14:38

Горожанин прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru фотофиксацию нарушений правил парковки водителями двух иномарок.

По словам мужчины, снимок был сделан 3 марта на стоянке у торгового центра «Сан и Март» в 16:46.

«Автомобили припаркованы на местах для инвалидов, но знаков «Инвалид» на них нет», - написал пензенец.

На фотографии, присланной им, запечатлены Lexus с госномером Н555ОН/58 и Nissan (О008ВН/58), стоящие под знаком «Парковка для инвалидов».

В областном центре автомобилисты часто незаконно занимают места, предназначенные для людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, 19 декабря 2019 года пензячка пожаловалась в рубрику «Автохамы» на проблему с парковкой у областной больницы имени Н. Н. Бурденко. Женщина привезла ребенка-инвалида на обследование, но стоянку поторопился занять вполне здоровый водитель.

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