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Автохамы | В Пензе водители незаконно заняли места для инвалидов у ТЦ «Сан и Март»

06.03.2020|14:38
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Горожанин прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru фотофиксацию нарушений правил парковки водителями двух иномарок.

По словам мужчины, снимок был сделан 3 марта на стоянке у торгового центра «Сан и Март» в 16:46.

«Автомобили припаркованы на местах для инвалидов, но знаков «Инвалид» на них нет», - написал пензенец.

На фотографии, присланной им, запечатлены Lexus с госномером Н555ОН/58 и Nissan (О008ВН/58), стоящие под знаком «Парковка для инвалидов».

В областном центре автомобилисты часто незаконно занимают места, предназначенные для людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, 19 декабря 2019 года пензячка пожаловалась в рубрику «Автохамы» на проблему с парковкой у областной больницы имени Н. Н. Бурденко. Женщина привезла ребенка-инвалида на обследование, но стоянку поторопился занять вполне здоровый водитель.

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Гость|06.03.2020 15:07|

ну и что? у нас столько машин у инвалидов нет, сколько там знаков наставили.

Гость|06.03.2020 15:13|

Не важно, есть машины или нет у инвалидов.Положено выделять места для них на стоянке, пустуют ли они, никого не должно волновать. Пока вас самих не коснется... будете оправдывать автохамов. Но уж если вы попадете в категорию льготников, будете с пеной у рта доказывать свою правоту. Пишу как жена инвалида-автомобилиста. Постоянно сталкиваемся с ситуацией, когда места для инвалидов на стоянке заняты.

Гость|06.03.2020 15:14|

ужас что творится! Когда же это закончится

Гость|06.03.2020 15:18|

НАКЛИКАЮТ СЕБЕ ФУРУ НА ВСТРЕЧКЕ И БУДУТ СТОЯТЬ НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ,если повезёт.

Гость|06.03.2020 15:29|

Гость писал(a):

ну и что? у нас столько машин у инвалидов нет, сколько там знаков наставили
Инспектору ДПС это расскажете, когда приедет эвакуатор за вашей повозкой.

Гость|06.03.2020 15:53|

К ДВС "Сура" вечером приходите - никаких шансов для инвалидов припарковаться.

Гость|06.03.2020 15:57|

А подойти к водителям постеснялся.

Гость|06.03.2020 16:04|

так на этих авто инвалиды ездиют в чем проблема

Гость|06.03.2020 16:13|

Гость писал(a):

А подойти к водителям постеснялся.
Водителей могло не быть рядом. К кому подходить?

Гость|06.03.2020 16:21|

Ниссан - говнище.

Гость|06.03.2020 16:24|

Не хрен этим инвалидам ездить, НАТО они и инвалиды чтобы дома сидеть и хвалить Путина что пенсию им повышают.. Пусть копят и потом переведут когда им позвонят что их счет арестован

Гость|06.03.2020 16:41|

Гость писал(a):

А подойти к водителям постеснялся.
Что за глупые советы ждать нарушителя.

Гость|06.03.2020 16:53|

Гость писал(a):

Что за глупые советы ждать нарушителя.
Это же страшно, а так в тихорца да из подтишка в борца за справедливость попадет. Слон и Моська тому подтверждение. Моська вякнула и стуканула типа куда следует.

Гость|06.03.2020 16:57|

Гость писал(a):

Что за глупые советы ждать нарушителя.

Это же страшно, а так в тихорца да из подтишка в борца за справедливость попадет. Слон и Моська тому подтверждение. Моська вякнула и стуканула типа куда следует.

Дурачок пишет.

Гость|06.03.2020 17:10|

Гость писал(a):

Это же страшно, а так в тихорца да из подтишка в борца за справедливость попадет.
Да, люди неадекватные пошли. Зачем рисковать здоровьем?

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Имя: Гость
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