03.03.2020 | 09:25

В интернете появилось видео с места дорожного конфликта. Инцидент произошел с жителем Пензенской области в воскресенье, 1 марта, на трассе Р158 Нижний Новгород - Саратов.

Ролик выложили в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».

«Решил поучить пацанов из Пензы, и вот что вышло», - написал автор публикации.

Видеозапись сделана регистратором, установленным на большегрузном автомобиле. На кадрах видно, как машина обгоняет другую фуру. Спустя несколько секунд автора видео опережает Ford Focus. Водитель иномарки подрезает его, происходит столкновение. После этого оба участника инцидента останавливаются.

«Таких учителей пруд пруди. Жаль, наказание не предусмотрено за такое», - поделился размышлениями один из комментаторов.

«Форд» сам себя наказал. Отнял свое и чужое время», - констатировал второй.

Третий предположил, что водитель иномарки провоцировал ДТП сознательно: «Скорее всего, деньги зарабатывает на подставе».

В результате столкновения иномарка получила незначительные повреждения. Сообщали ли участники о случившемся в ГИБДД, неизвестно.

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