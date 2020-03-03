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Автохамы | Водитель из Пензы рассказал о дорожном конфликте на трассе

03.03.2020|09:25
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В интернете появилось видео с места дорожного конфликта. Инцидент произошел с жителем Пензенской области в воскресенье, 1 марта, на трассе Р158 Нижний Новгород - Саратов.

Ролик выложили в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».

«Решил поучить пацанов из Пензы, и вот что вышло», - написал автор публикации.

Видеозапись сделана регистратором, установленным на большегрузном автомобиле. На кадрах видно, как машина обгоняет другую фуру. Спустя несколько секунд автора видео опережает Ford Focus. Водитель иномарки подрезает его, происходит столкновение. После этого оба участника инцидента останавливаются.

«Таких учителей пруд пруди. Жаль, наказание не предусмотрено за такое», - поделился размышлениями один из комментаторов.

«Форд» сам себя наказал. Отнял свое и чужое время», - констатировал второй.

Третий предположил, что водитель иномарки провоцировал ДТП сознательно: «Скорее всего, деньги зарабатывает на подставе».

В результате столкновения иномарка получила незначительные повреждения. Сообщали ли участники о случившемся в ГИБДД, неизвестно.

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Гость|03.03.2020 09:41|

Пацан из Пензы пошёл на обгон не убедившись, что машина которая его типа учит первая вышла на обгон. Поэтому такой замес. Дальнобои которые "пацаны" постоянно так делают им похрен машина большая он царь на дороге!

Гость|03.03.2020 09:42|

Долбить петухов!

Гость|03.03.2020 09:47|

Учителя которые моргают типа дай проехать,которые учат ит.д.,предупреждаю,теперь я вас всех буду долбить в жопу,из за таких тварей подставляете людей,а сами уезжаете как последняя сыкота.

Имя: Гость
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